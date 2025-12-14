MNC University Gelar Seminar 'Empowered Leadership Through Financial Literacy' untuk Calon Pemimpin Muda

JAKARTA - MNC University menggelar seminar pengembangan diri bertajuk “Empowered Leadership Through Financial Literacy” pada Rabu (10/12). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Student Lounge MNC University, MNC Tower Lantai 25, Kebon Sirih, serta melalui Zoom Meeting.

Seminar ini diselenggarakan oleh Tim PMB MNC University dan diikuti sekitar 200 peserta didik SMA/SMK/MA sederajat, baik secara luring maupun daring. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya literasi keuangan sebagai bekal kepemimpinan di masa depan.

Hadir sebagai narasumber utama, Dr. Risye Dillianti, MBA, Managing Director Insurance Business sekaligus President Director MNC Life, yang membahas keterkaitan antara kecakapan finansial dan kemampuan memimpin. Dalam paparannya, Dr. Risye menekankan bahwa literasi keuangan bukan sekadar kemampuan mengelola uang, tetapi juga fondasi dalam pengambilan keputusan strategis.

“Literasi keuangan bukan hanya tentang mengelola uang, tetapi tentang bagaimana kita membuat keputusan yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih berdampak. Pemimpin yang memahami keuangan akan mampu melihat peluang, mengelola risiko, dan membawa timnya mencapai tujuan dengan lebih strategis,” ujar Dr. Risye.

Materi disampaikan secara interaktif dan mudah dipahami oleh peserta didik, mencakup pemahaman finansial dasar, pengelolaan keuangan sejak usia sekolah, serta peran literasi keuangan dalam membentuk karakter dan kepemimpinan. Antusiasme peserta terlihat dalam sesi tanya jawab yang berlangsung aktif, baik dari peserta yang hadir langsung maupun yang mengikuti secara daring.