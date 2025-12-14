Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Gelar Seminar 'Empowered Leadership Through Financial Literacy' untuk Calon Pemimpin Muda

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |17:06 WIB
MNC University Gelar Seminar 'Empowered Leadership Through Financial Literacy' untuk Calon Pemimpin Muda
MNC University Gelar Seminar “Empowered Leadership Through Financial Literacy” untuk Calon Pemimpin Muda. (Foto: MNC Univ)
A
A
A

JAKARTA - MNC University menggelar seminar pengembangan diri bertajuk “Empowered Leadership Through Financial Literacy” pada Rabu (10/12). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Student Lounge MNC University, MNC Tower Lantai 25, Kebon Sirih, serta melalui Zoom Meeting.

Seminar ini diselenggarakan oleh Tim PMB MNC University dan diikuti sekitar 200 peserta didik SMA/SMK/MA sederajat, baik secara luring maupun daring. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya literasi keuangan sebagai bekal kepemimpinan di masa depan.

Hadir sebagai narasumber utama, Dr. Risye Dillianti, MBA, Managing Director Insurance Business sekaligus President Director MNC Life, yang membahas keterkaitan antara kecakapan finansial dan kemampuan memimpin. Dalam paparannya, Dr. Risye menekankan bahwa literasi keuangan bukan sekadar kemampuan mengelola uang, tetapi juga fondasi dalam pengambilan keputusan strategis.

“Literasi keuangan bukan hanya tentang mengelola uang, tetapi tentang bagaimana kita membuat keputusan yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih berdampak. Pemimpin yang memahami keuangan akan mampu melihat peluang, mengelola risiko, dan membawa timnya mencapai tujuan dengan lebih strategis,” ujar Dr. Risye.

Materi disampaikan secara interaktif dan mudah dipahami oleh peserta didik, mencakup pemahaman finansial dasar, pengelolaan keuangan sejak usia sekolah, serta peran literasi keuangan dalam membentuk karakter dan kepemimpinan. Antusiasme peserta terlihat dalam sesi tanya jawab yang berlangsung aktif, baik dari peserta yang hadir langsung maupun yang mengikuti secara daring.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/65/3189815//universitas_brawijaya-eK3b_large.jpeg
Dies Natalis ke-63, Universitas Brawijaya Tekankan Pentingnya Kolaborasi Hadapi Perubahan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189679//unpad-Lf7N_large.jpg
5 Jurusan Sepi Peminat di Unpad yang bisa Jadi Acuan Daftar SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189661//kampus-EYnc_large.jpg
Kapan Pendaftaran SNBP 2026 Resmi Dibuka? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189648//unj-67YX_large.jpg
5 Jurusan Sepi Peminat di UNJ yang Bisa Jadi Acuan Daftar SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/624/3189628//snbp-Wh3v_large.jpg
Link Resmi dan Cara Cek Daya Tampung SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/65/3189443//sri_mulyani-IUwu_large.jpg
Kisah Mantan Menkeu Sri Mulyani yang Akan Mengajar Calon Pemimpin Global di Universitas Oxford
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement