Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Artis Cantik yang Ternyata Lulusan ITB

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |16:40 WIB
5 Artis Cantik yang Ternyata Lulusan ITB
5 Artis Cantik yang Ternyata Lulusan ITB (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Lima artis cantik yang ternyata lulusan ITB. Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia yang berlokasi di Bandung.

Kampus yang melahirkan tokoh-tokoh penting Indonesia ini juga menjadi tempat menimba ilmu bagi sebagian pekerja seni. Tak sedikit artis Indonesia yang diketahui mengenyam pendidikan di ITB.

Berikut ini beberapa artis cantik yang diketahui lulusan ITB, dirangkum dari berbagai sumber:

Artis Cantik Lulusan ITB

1. Maria Selena

Maria Selena merupakan pemenang Putri Indonesia 2011. Saat mengikuti ajang tersebut, Maria masih berstatus sebagai mahasiswa Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB. Meski sempat menunda kuliah saat memasuki semester lima, Maria Selena tetap berhasil menuntaskan pendidikannya di ITB.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/65/3147334/devit-1lQr_large.jpg
Kisah Haru Devit, Anak Kuli Bangunan di Sumbar yang Dibiayai Satu Kampung karena Lolos Masuk ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/65/3146299/njop-ioxZ_large.jpg
Mahasiswa ITB Ajak Masyarakat Adat Pahami Nilai Jual Objek Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/65/3142021/mahasiswi_itb-m0zg_large.jpg
Makan Siang Porsi Jumbo Mahasiswi ITB, Dosen: Nasinya Jadi Ilmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/65/3140378/mahasiwa_itb-7LnY_large.jpg
Mahasiswa ITB Izin Ikut Belajar dari Luar Kelas saat Telat, Netizen: Ilmu Mahal kalau Dilewatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/65/3125297/itb-8qix_large.jpg
Daftar Prodi ITB Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3112953/itb-f3Gc_large.jpg
Cara Daftar dan Pilih Prodi SNBP Peminatan ITB 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement