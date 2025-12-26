5 Artis Cantik yang Ternyata Lulusan ITB

JAKARTA – Lima artis cantik yang ternyata lulusan ITB. Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia yang berlokasi di Bandung.

Kampus yang melahirkan tokoh-tokoh penting Indonesia ini juga menjadi tempat menimba ilmu bagi sebagian pekerja seni. Tak sedikit artis Indonesia yang diketahui mengenyam pendidikan di ITB.

Berikut ini beberapa artis cantik yang diketahui lulusan ITB, dirangkum dari berbagai sumber:

Artis Cantik Lulusan ITB

1. Maria Selena

Maria Selena merupakan pemenang Putri Indonesia 2011. Saat mengikuti ajang tersebut, Maria masih berstatus sebagai mahasiswa Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB. Meski sempat menunda kuliah saat memasuki semester lima, Maria Selena tetap berhasil menuntaskan pendidikannya di ITB.