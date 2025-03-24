Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Prodi ITB Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2025

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |08:08 WIB
Daftar Prodi ITB Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2025
Daftar Prodi ITB Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar prodi Institut Teknologi Bandung (ITB) di Indonesia versi QS World University Rankings by Subject 2025. Berdasarkan hasil pemeringkatan terbaru, ITB berhasil masuk dalam jajaran universitas terbaik di berbagai bidang keilmuan, baik dalam kategori Narrow Subject Areas maupun Broad Subject Areas.

Pada kategori Narrow Subject Areas, ITB meraih posisi teratas di Indonesia untuk 13 dari 14 bidang. Melansir laman ITB, Senin (24/3/2025), beberapa pencapaian tersebut meliputi:

- Arsitektur/Built Environment: Peringkat global ke #151-200, peringkat ke-1 Indonesia

- Art & Design: Peringkat global ke #101-150 atau peringkat ke-1 Indonesia

- Engineering - Mineral & Mining: Peringkat global ke #51-100 atau peringkat ke-1 Indonesia

- Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing: Peringkat global ke #151-200 atau peringkat ke-1 Indonesia

- Engineering - Chemical: Peringkat global ke #301-350 atau peringkat ke-1 Indonesia

- Engineering - Electrical & Electronic: Peringkat global ke #301-350 atau peringkat ke-1 di Indonesia

- Material Science: Peringkat global ke #401-450 atau peringkat ke-1 Indonesia

- Mathematics: Peringkat global ke #401-450 atau peringkat ke-1 Indonesia

- Chemistry: Peringkat global ke #451-500 atau peringkat ke-1 di Indonesia

- Environment Sciences: Peringkat global ke #501-550 atau peringkat ke-1 di Indonesia

- Physics & Astronomy: Peringkat global ke #501-550 atau peringkat ke-1 di Indonesia

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/65/3192013/maria_selena-hU59_large.jpg
5 Artis Cantik yang Ternyata Lulusan ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/65/3147334/devit-1lQr_large.jpg
Kisah Haru Devit, Anak Kuli Bangunan di Sumbar yang Dibiayai Satu Kampung karena Lolos Masuk ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/65/3146299/njop-ioxZ_large.jpg
Mahasiswa ITB Ajak Masyarakat Adat Pahami Nilai Jual Objek Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/65/3142021/mahasiswi_itb-m0zg_large.jpg
Makan Siang Porsi Jumbo Mahasiswi ITB, Dosen: Nasinya Jadi Ilmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/65/3140378/mahasiwa_itb-7LnY_large.jpg
Mahasiswa ITB Izin Ikut Belajar dari Luar Kelas saat Telat, Netizen: Ilmu Mahal kalau Dilewatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3112953/itb-f3Gc_large.jpg
Cara Daftar dan Pilih Prodi SNBP Peminatan ITB 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement