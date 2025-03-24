Daftar Prodi ITB Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2025

Daftar Prodi ITB Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2025 (Foto: Freepik)

JAKARTA - Daftar prodi Institut Teknologi Bandung (ITB) di Indonesia versi QS World University Rankings by Subject 2025. Berdasarkan hasil pemeringkatan terbaru, ITB berhasil masuk dalam jajaran universitas terbaik di berbagai bidang keilmuan, baik dalam kategori Narrow Subject Areas maupun Broad Subject Areas.

Pada kategori Narrow Subject Areas, ITB meraih posisi teratas di Indonesia untuk 13 dari 14 bidang. Melansir laman ITB, Senin (24/3/2025), beberapa pencapaian tersebut meliputi:

- Arsitektur/Built Environment: Peringkat global ke #151-200, peringkat ke-1 Indonesia

- Art & Design: Peringkat global ke #101-150 atau peringkat ke-1 Indonesia

- Engineering - Mineral & Mining: Peringkat global ke #51-100 atau peringkat ke-1 Indonesia

- Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing: Peringkat global ke #151-200 atau peringkat ke-1 Indonesia

- Engineering - Chemical: Peringkat global ke #301-350 atau peringkat ke-1 Indonesia

- Engineering - Electrical & Electronic: Peringkat global ke #301-350 atau peringkat ke-1 di Indonesia

- Material Science: Peringkat global ke #401-450 atau peringkat ke-1 Indonesia

- Mathematics: Peringkat global ke #401-450 atau peringkat ke-1 Indonesia

- Chemistry: Peringkat global ke #451-500 atau peringkat ke-1 di Indonesia

- Environment Sciences: Peringkat global ke #501-550 atau peringkat ke-1 di Indonesia

- Physics & Astronomy: Peringkat global ke #501-550 atau peringkat ke-1 di Indonesia