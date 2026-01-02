Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

12 Spesies Tumbuhan Baru Indonesia Ditemukan Sepanjang 2025

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |09:48 WIB
12 Spesies Tumbuhan Baru Indonesia Ditemukan Sepanjang 2025
12 Spesies Tumbuhan Baru Indonesia Ditemukan Sepanjang 2025 (Foto: ITB)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 12 spesies tumbuhan baru Indonesia ditemukan sepanjang 2025. Hal ini terungkap melalui kolaborasi riset antara Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sebelas spesies baru tersebut ditemukan oleh Kurator Herbarium Bandungense SITH ITB, Arifin Surya Dwipa Irsyam, S.Si., M.Si., bekerja sama dengan peneliti BRIN Muhammad Rifqi Hariri, S.Si., M.Si. Sementara itu, satu spesies lainnya, Homalomena mamasaensis, yakni keladi liar endemik Sulawesi, begitu yang dideskripsikan oleh Arifin bersama Muhammad Rifqi Hariri dan Dr. Dian Rosleine, Kepala Herbarium Bandungense sekaligus Wakil Dekan Sumber Daya SITH ITB.

Penemuan belasan spesies ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga riset nasional mampu mempercepat upaya pendataan flora Nusantara yang selama ini masih belum sepenuhnya terungkap.

Dekan SITH ITB, Dr. Indra Wibowo, menyampaikan apresiasi atas capaian luar biasa Herbarium Bandungense SITH ITB bersama mitra riset. 

Sepanjang 2025, kolaborasi ini berhasil mengungkap 12 spesies tumbuhan baru endemik Indonesia, yang terdiri atas 11 spesies dari famili Araceae serta satu spesies dari genus Syzygium (Myrtaceae) asal Sulawesi Tenggara.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/65/3192013/maria_selena-hU59_large.jpg
5 Artis Cantik yang Ternyata Lulusan ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/65/3147334/devit-1lQr_large.jpg
Kisah Haru Devit, Anak Kuli Bangunan di Sumbar yang Dibiayai Satu Kampung karena Lolos Masuk ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/65/3146299/njop-ioxZ_large.jpg
Mahasiswa ITB Ajak Masyarakat Adat Pahami Nilai Jual Objek Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/65/3142021/mahasiswi_itb-m0zg_large.jpg
Makan Siang Porsi Jumbo Mahasiswi ITB, Dosen: Nasinya Jadi Ilmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/65/3140378/mahasiwa_itb-7LnY_large.jpg
Mahasiswa ITB Izin Ikut Belajar dari Luar Kelas saat Telat, Netizen: Ilmu Mahal kalau Dilewatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/65/3125297/itb-8qix_large.jpg
Daftar Prodi ITB Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement