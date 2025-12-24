Soal Madrasah Pembangunan, UIN Jakarta Bakal Buat Pilot Project

TANGERANG SELATAN - Sebagai komitmen terus menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah Pembangunan (MP) seiring dengan integrasi ke dalam pengelolaan Badan Layanan Usaha (BLU), UIN Jakarta langsung tancap gas menginventarisir sejumlah sarana dan prasarana pembelajaran untuk dilakukan perbaikan dan peremajaan termasuk sejumlah fasilitas pendukung belajar lainnya.

"Kami akan membangun masing-masing kelas percontohan yang nantinya itu akan menjadi pilot project kelas yang nyaman dalam menunjang kegiatan belajar-mengajar termasuk penyediaan fasilitas pendukungnya," ujar Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum UIN Jakarta, Prof. Dr Imam Subchi, MA saat berkeliling meninjau seluruh area kelas Madrasah Pembangunan di Kawasan Ciputat, Tangerang Selatan.

Imam mengaku kaget saat diarahkan dan ditunjukkan oleh guru beberapa area kelas dan fasilitas pendukung yang mengalami kerusakan dan fasilitasnya kurang berfungsi optimal namun terkesan tidak dilakukan perbaikan segera oleh pengelola sebelumnya.

"Semestinya ini menjadi perhatian serius untuk segera dibenahi karena fasilitas yang baik dan ruang belajar nyaman tentu adalah hak para murid yang harusnya kita berikan pelayanan terbaik," tegasnya.

Usai berkeliling kelas dan area seluruh bangunan Madrasah Pembangunan, Warek mengatakan integrasi ke BLU UIN Jakarta sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 15/2025 akan jadi momentum perbaikan sarana dan prasarana serta infrastruktur belajar yang ada di Madrasah Pembangunan termasuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para guru dan tenaga pendidikan.