HOME EDUKASI KAMPUS

LPDP Angkat Bicara Soal Viral 'Cukup Saya yang WNI, Anak-Anakku Jangan'

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |11:17 WIB
LPDP Angkat Bicara Soal Viral 'Cukup Saya yang WNI, Anak-Anakku Jangan'
LPDP Angkat Bicara Soal 'Cukup Saya yang WNI, Anak-anakku Jangan' (Foto: Freepik)
JAKARTA - Belakangan ini ramai diperbincangkan soal video penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang membuat pernyataan kontroversial. Pernyataan “cukup saya yang WNI, anak-anakku jangan” yang diucapkan wanita berinisal DS itu menuai kritikan tajam dari publik.

Dalam video itu, DS mengucapkan kalimat tersebut saat memperlihatkan paspor warga negara asing (WNA) sang anak. Ia menyatakan bahwa hanya ia saja yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), sementara anak-anaknya menjadi warga negara lain dan menunjukkan paspor Inggris milik sang anak. 

Pernyataan itu pun viral di media sosial karena DS dinilai merendahkan warga negara Indonesia (WNI). LPDP pun telah buka suara melalui akun resmi mereka di Threads seperti dikutip Minggu (22/2/2026). 

Dalam keterangannya, LPDP menyatakan keprihatinan atas polemik yang muncul karena tindakan DS dalam video viral tersebut. Dalam pernyataan itu, LPDP menyayangkan kejadian tersebut karena dianggap tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang selama ini ditanamkan kepada seluruh penerima beasiswa mereka.  

 

Kampus Beasiswa LPDP beasiswa LPDP
