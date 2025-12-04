Rektor UIN Jakarta: Madrasah Pembangunan Harus Kembali ke Metode Ceria dan Hangat

TANGERANG SELATAN - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara resmi menyerahkan Surat Perintah Pengelolaan kepada para pelaksana tugas pimpinan Madrasah Pembangunan. Hal ini sebagai langkah strategis dalam mengawal proses transisi pengelolaan menuju Badan Layanan Umum (BLU).

Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, pejabat Badan Usaha Sekolah, serta para pemangku kebijakan di lingkungan Madrasah Pembangunan itu berlangsung di Aula Andalusia Madrasah Pembangunan, Kelurahan Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (3/12/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi UIN Jakarta dalam memperkuat tata kelola pendidikan yang lebih profesional, akuntabel dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan lembaga.

Transformasi menuju BLU menuntut perubahan sistem pengelolaan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

Surat perintah yang diberikan tersebut menjadi dasar hukum sekaligus pedoman operasional bagi para pimpinan Madrasah Pembangunan dalam menjalankan tugas pada periode transisi tersebut.