Kisah Nurul Indarti saat S1 Cuma Punya IPK 2,97 Kini Resmi Jadi Guru Besar UGM

Kisah Nurul Indarti saat S1 Cuma Punya IPK 2,97 Kini Resmi Jadi Guru Besar UGM (Foto: UGM)

JAKARTA - Kisah Nurul Indarti saat S1 cuma punya IPK 2,97 kini resmi menjadi Guru Besar UGM. Prof. Nurul Indarti, Sivilokonom., Cand.Merc., Ph.D., resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) di Balai Senat UGM. Dengan dikukuhkannya Nurul sebagai guru besar, ia kini menjadi guru besar perempuan pertama dalam bidang manajemen di UGM.

Nurul bercerita di masa-masa awal kuliah ia sempat merasa jumawa. Bagaimana tidak, sebagai lulusan dari jurusan IPA saat SMA, ia merasa jika berkuliah di jurusan sosial adalah hal yang mudah. Ternyata, pemikirannya itu tidak sepenuhnya benar. Terbukti di semester 1, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Nurul saat itu 2,97 saja.

“Saya menggampangkan perkuliahan karena dulu dari jurusan IPA. Waktu itu, Kartu Hasil Studi (KHS) dikirim ke rumah dan Bapak bertutur mau jadi apa kamu kalau IPK tidak sampai 3,” ungkapnya dilansir dari laman UGM, Selasa (23/12/2025).

Di semester awal kuliah Nurul memang masih aktif mengikuti kegiatan kepemudaan Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang diikutinya sejak di bangku SMA. Saat itu ia bersekolah di SMA N 8 Yogyakarta namun aktif mengikuti kegiatan kepemudaan Muhammadiyah. Bahkan, ia banyak mengikuti kegiatan hingga pagi buta dan menyepelekan kuliah.

“Saya pun mundur dari kegiatan IPM dan mulai serius kuliah dan akhirnya hasilnya pun bisa bagus. Pesannya memang kita harus menghargai ilmu, tidak boleh arogan pada ilmu,” tegasnya.