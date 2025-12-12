Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mengenal AI Bernama LISA , Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |17:24 WIB
Mengenal AI Bernama LISA , Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM
Mengenal AI Bernama LISA , Sebut Jokowi Bukan Alumni UGM (Foto: Youtube)
A
A
A

JAKARTA - Publik tengah diramaikan dengan kemunculan Artificial Intelligence (AI) bernama LISA milik Universitas Gadjah Mada (UGM). AI ini menjadi sorotan setelah muncul tangkapan layar yang menunjukkan jawabannya: “Jokowi bukan alumni UGM.”

Jawaban tersebut tentu membuat heboh, mengingat Presiden Joko Widodo diketahui secara luas merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM.

Apa Itu AI LISA UGM?

Di balik viralnya kasus tersebut, LISA sebenarnya adalah bagian dari program transformasi digital UGM. AI ini dirancang untuk memberikan layanan informasi kampus secara cepat dan terintegrasi.

Melalui unggahan di akun Instagram resmi UGM pada 9 Juli 2025, kampus menjelaskan bahwa LISA (Lean Intelligent Service Assistant) adalah asisten digital berbasis AI yang terhubung dengan sistem terpadu UGM University Services.

Fungsi dan Fitur Utama LISA

LISA dibuat untuk membantu mahasiswa, dosen, dan publik dalam mengakses berbagai informasi layanan kampus. Beberapa kemampuan utamanya meliputi:

  • Memberikan informasi akademik, kemahasiswaan, dan administrasi
  • Menelusuri data resmi dan menyertakan tautan rujukan
  • Menjawab pertanyaan secara real time menggunakan teknologi AI generatif dan Natural Language Processing (NLP)
  • Belajar dari interaksi pengguna sehingga semakin akurat dari waktu ke waktu

Masih Dalam Tahap Pengembangan

Meskipun telah dipublikasikan sebagai layanan resmi, UGM menegaskan bahwa LISA masih berada dalam fase pengembangan.

Itu sebabnya, beberapa jawaban yang diberikan masih bisa mengandung ketidakakuratan—termasuk kasus soal status alumni Presiden Jokowi yang memicu kehebohan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

