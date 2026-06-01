Azriel Hermansyah Bakal Wisuda Bareng Anang dan Ashanty di Unair Surabaya

JAKARTA - Momen langka dan penuh kebanggaan akan dirasakan keluarga Anang Hermansyah. Azriel Hermansyah mengungkapkan bahwa dirinya akan menjalani wisuda bersama kedua orang tuanya, Anang Hermansyah dan Ashanty, dalam satu prosesi yang sama di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya.

Azriel menyebut prosesi wisuda tersebut akan digelar pada 20 Juni mendatang. Ia pun tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya karena dapat meraih gelar akademik bersamaan dengan orang-orang tercinta.

"Iya, nanti tanggal 20 aku wisuda bareng Bunda dan Pipi di Unair Surabaya," ujar Azriel Hermansyah saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Perjalanan Pendidikan Azriel

Bagi Azriel, momen tersebut menjadi pencapaian istimewa sekaligus kado terindah yang ia dapatkan tahun ini. Ia pun membandingkan pengalaman wisuda kali ini dengan saat menyelesaikan pendidikan S1.

"Ya, pastinya senang lah. Apalagi ini jadi kado terbesar aku mungkin di tahun ini karena bisa wisuda bareng keluarga," tuturnya.