Artis hingga Pejabat Dikukuhkan Jadi Maba Pascasarjana Unair

JAKARTA - Universitas Airlangga (Unair) mengukuhkan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025. Prosesi Pengukuhan berlangsung secara hybrid pada 30 Agustus 2024.

Mahasiswa baru mengikuti pengukuhan secara luring di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen, Kampus MERR-C Unair. Sementara pengukuhan secara daring diikuti mahasiswa baru melalui Zoom Meeting.

Dalam prosesi kali ini, terdapat sejumlah nama tokoh nasional yang turut dikukuhkan sebagai mahasiswa baru Unair. Mereka menjadi bagian dari mahasiswa baru program profesi, magister, spesialis, doktor, dan sub spesialis Unair.

Dari 1.829 mahasiswa baru yang dikukuhkan, terdapat beberapa nama yang cukup familiar. Salah satunya adalah Artis Ibu Kota Anang Hermansyah yang kini telah resmi menjadi mahasiswa Unair.

Anang mengikuti jejak sang istri Ashanty Hastuti yang telah lebih dulu menjadi mahasiswi program doktor bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Unair.

Anang mendaftar ke Unair bersama sang anak Azriel Hermansyah. Anang diterima di program program magister bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana. Sementara Azriel diterima di program magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Anang mengatakan bahwa dirinya sangat senang dan bangga bisa diterima di Unair.

“Saya ingin sampaikan terima kasih, Alhamdulilah, saya bisa masuk ke Unair dan saya ingin belajar di Unair. Salam kenal semuanya,” ucapnya, dikutip Minggu (1/9/2024).