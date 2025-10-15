Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tom Liwafa Raih Gelar Doktor dari Universitas Airlangga

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |20:30 WIB
Tom Liwafa Raih Gelar Doktor dari Universitas Airlangga
Tom Liwafa Raih Gelar Doktor dari Universitas Airlangga (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Arizal Tom Liwafa menyandang gelar Doktor Ilmu Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) dari Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Ia mempertahankan disertasinya dalam ujian tertutup yang digelar di Kampus Pascasarjana UNAIR, Rabu (15/10/2025).

Ujian disertasi bertajuk “Pengaruh Entrepreneurial Orientation dan Knowledge Transfer Terhadap Innovation Aesthetics dan Sustainable Competitive Advantage” itu menjadi puncak perjalanan akademik Anggota DPR RI Komisi V itu. 

Penelitian tersebut membahas bagaimana orientasi kewirausahaan dan transfer pengetahuan dapat memperkuat inovasi estetika serta menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan, terutama bagi sektor UMKM di Indonesia.

“Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana perusahaan, khususnya UMKM, dapat terus berinovasi dan bersaing secara berkelanjutan di era yang semakin kompetitif,” ujar Arizal Tom Liwafa usai ujian.

Sidang digelar secara hybrid (offline dan online) di Ruang Kuliah Internasional III Warmadewa, Gedung Pascasarjana UNAIR, dengan tim penguji yang terdiri dari sejumlah akademisi terkemuka, antara lain Prof. Dr. Bagong Suyanto (Promotor), Prof. Dr. Fendy Suhariadi (Ko-Promotor), serta Prof. Dr. Thomas Stefanus Kaihatu dan beberapa dosen doktoral lainnya.

Ko-Promotor disertasi, Prof. Fendy Suhariadi, menyebut Arizal menjalani proses akademik dengan tekun dan menghasilkan temuan baru dalam bidang inovasi estetika. “Setiap mahasiswa berproses sesuai capaian. Mas Tom menemukan konsep baru yang berpotensi memperkaya riset PSDM,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Thomas Stefanus Kaihatu menilai hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ilmu PSDM dan peningkatan daya saing UMKM. 
“Ilmu tanpa praktik akan lumpuh, dan praktik tanpa ilmu akan terputus. Karena itu, riset seperti ini perlu terus dikembangkan,” katanya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/65/3097604/ahy-PZor_large.jpg
Raih Penghargaan Lulusan Terbaik di Unair, AHY Lulus Bareng Bendum dan Jubir Demokrat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/65/3097600/ahy-jTdQ_large.jpg
Jadi Doktor Lulusan Terbaik Unair, Ini Pesan AHY untuk Teman-temannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/65/3057229/artis-hingga-pejabat-dikukuhkan-jadi-maba-pascasarjana-unair-ZAV74uU7UZ.jpg
Artis hingga Pejabat Dikukuhkan Jadi Maba Pascasarjana Unair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/65/3032039/rektor-unair-batalkan-pemberhentian-budi-santoso-sebagai-dekan-fakultas-kedokteran-UOkpXqCOf2.jpg
Rektor Unair Batalkan Pemberhentian Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/65/3031289/polemik-dekan-fk-unair-dipecat-seberapa-mendesak-indonesia-membutuhkan-dokter-asing-lUcKEZAYaK.png
Polemik Dekan FK Unair Dipecat, Seberapa Mendesak Indonesia Membutuhkan Dokter Asing?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/65/3030264/latar-belakang-pendidikan-mentereng-prof-budi-santoso-dekan-fk-unair-yang-dipecat-usai-penolakan-dokter-asing-pfl5hqRyDF.jpg
Latar Belakang Pendidikan Mentereng Prof. Budi Santoso, Dekan FK Unair yang Dipecat Usai Penolakan Dokter Asing
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement