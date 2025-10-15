Tom Liwafa Raih Gelar Doktor dari Universitas Airlangga

JAKARTA — Arizal Tom Liwafa menyandang gelar Doktor Ilmu Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) dari Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Ia mempertahankan disertasinya dalam ujian tertutup yang digelar di Kampus Pascasarjana UNAIR, Rabu (15/10/2025).

Ujian disertasi bertajuk “Pengaruh Entrepreneurial Orientation dan Knowledge Transfer Terhadap Innovation Aesthetics dan Sustainable Competitive Advantage” itu menjadi puncak perjalanan akademik Anggota DPR RI Komisi V itu.

Penelitian tersebut membahas bagaimana orientasi kewirausahaan dan transfer pengetahuan dapat memperkuat inovasi estetika serta menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan, terutama bagi sektor UMKM di Indonesia.

“Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana perusahaan, khususnya UMKM, dapat terus berinovasi dan bersaing secara berkelanjutan di era yang semakin kompetitif,” ujar Arizal Tom Liwafa usai ujian.

Sidang digelar secara hybrid (offline dan online) di Ruang Kuliah Internasional III Warmadewa, Gedung Pascasarjana UNAIR, dengan tim penguji yang terdiri dari sejumlah akademisi terkemuka, antara lain Prof. Dr. Bagong Suyanto (Promotor), Prof. Dr. Fendy Suhariadi (Ko-Promotor), serta Prof. Dr. Thomas Stefanus Kaihatu dan beberapa dosen doktoral lainnya.

Ko-Promotor disertasi, Prof. Fendy Suhariadi, menyebut Arizal menjalani proses akademik dengan tekun dan menghasilkan temuan baru dalam bidang inovasi estetika. “Setiap mahasiswa berproses sesuai capaian. Mas Tom menemukan konsep baru yang berpotensi memperkaya riset PSDM,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Thomas Stefanus Kaihatu menilai hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ilmu PSDM dan peningkatan daya saing UMKM.

“Ilmu tanpa praktik akan lumpuh, dan praktik tanpa ilmu akan terputus. Karena itu, riset seperti ini perlu terus dikembangkan,” katanya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)