HOME EDUKASI KAMPUS

Raih Penghargaan Lulusan Terbaik di Unair, AHY Lulus Bareng Bendum dan Jubir Demokrat

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |18:55 WIB
Raih Penghargaan Lulusan Terbaik di Unair, AHY Lulus Bareng Bendum dan Jubir Demokrat
AHY Raih Lulusan Doktor Unair Terbaik (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mendapatkan penghargaan sebagai lulusan terbaik Program Studi Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia Periode Wisuda Desember 2024 di Universitas Airlangga. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Profesor Badri Munir Sukoco dalam acara Penggelaran Calon Wisudawan Program Doktor Universitas Airlangga di Surabaya, 21 Desember 2024.

"Saya merasa sangat terhormat mendapatkan predikat sebagai lulusan terbaik untuk program doktoral di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia," kata AHY dalam sambutannya.

"Ini semua saya dedikasikan kepada semua pihak yang telah berusaha dan berkontribusi, tidak hanya untuk membantu saya lulus, tetapi juga untuk memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang luas selama saya mengikuti pendidikan di kampus yang kita banggakan ini," tambah AHY.

AHY juga memberikan apresiasi kepada UNAIR yang terus berkembang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mencetak sumber daya manusia berkualitas. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu berharap agar Unair makin maju dan menjadi institusi pendidikan yang melahirkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi.

 "Saya berharap UNAIR semakin maju dan menjadi kampus yang unggul, yang mencetak pemimpin-pemimpin masa depan dengan daya saing tinggi. Khususnya untuk Sekolah Pasca Sarjana, semoga semakin menjadi pusat keunggulan dan sekolah kepemimpinan yang mencetak pemimpin di berbagai sektor," kata AHY.

 

