Jadi Doktor Lulusan Terbaik Unair, Ini Pesan AHY untuk Teman-temannya

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |18:40 WIB
Jadi Doktor Lulusan Terbaik Unair, Ini Pesan AHY untuk Teman-temannya
AHY Jadi Lulusan Doktor Terbaik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi lulusan terbaik Program Doktor Sumber Daya Manusia (SDM) Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Penghargaan ini disampaikan Prof. Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pascasarjana UNAIR, dalam prosesi Penggelaran Calon Wisudawan Program Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, pada Sabtu, 21 Desember 2024. 

AHY sendiri lulus setelah menempuh perkuliahan dan menuntaskan berbagai persyaratan, termasuk menyusun disertasi yang membahas mengenai orkestrasi sumber daya manusia dan kepemimpinan, selama 3 tahun.

Dalam sambutannya sebagai lulusan terbaik, AHY menitipkan pesan untuk teman-temannya sesama calon wisudawan kali ini. AHY menekankan, keberhasilan ini juga berarti tanggung jawab untuk memberikan kontribusi nyata dalam dunia pengabdian dan profesi.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita peroleh, termasuk hasil penelitian dan disertasi, untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara," tambahnya.

Sedangkan untuk teman-teman yang belum bisa lulus kali ini, AHY meminta untuk tetap semangat. Ini hanya masalah waktu, tutur AHY.

 

