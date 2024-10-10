AHY Lulus Ujian Doktor Predikat Cumlaude, Ini Cerita Menarik Teman Sekelasnya

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), telah menyandang gelar doktor di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan predikat cumlaude dari Universitas Airlangga (Unair).

Sidang terbuka pada 7 Oktober 2024 yang diadakan secara hybrid, dipimpin oleh Rektor Unair Prof Dr Mohammad Nasih SE MT Ak, menjadi puncak pencapaian akademis AHY. Selain dihadiri keluarga besar, Presiden ke-6 RI Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono juga turut menyaksikan sidang tersebut.

BACA JUGA: 5 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Kampus

Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra ternyata merupakan teman sekelas AHY di program studi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Universitas Airlangga. Kami sekelas, termasuk Mas AHY, ada 22 orang.

Di antaranya ada Wasekjen DPP Demokrat Agust Jovan, dan Deputi BPOKK DPP Demokrat Si Made Rai. Ada pula Sekjen Ikatan Alumni Unair, Indra Nur Fauzi, dan Walikota Surabaya, Eri Cahyadi. Ada pendeta dari Papua, beberapa dosen, dan ada pula yang kerja di migas. Ada yang berasal dari Palembang, Samarinda, Bali, bahkan Papua, jelas Herzaky.

Di balik kesuksesan akademik AHY, ada kisah menarik dari teman-teman sekelasnya, yang mengenang momen-momen saat bersama AHY di program Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Unair. Herzaky menyoroti kedisiplinan AHY yang luar biasa meskipun memiliki banyak tanggung jawab sebagai menteri.