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Profil dan Pendidikan Betrand Peto Onsu, Akui Pernah Ditampar Adik Sarwendah

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |11:43 WIB
Profil dan Pendidikan Betrand Peto Onsu, Akui Pernah Ditampar Adik Sarwendah
Ruben Onsu dan Betrand Peto. (Foto: Instagram/@betrandpetoputraonsu)
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PROFIL dan pendidikan Betrand Peto Onsu menarik diulas. Dia tengah jadi sorotan usai mengaku pernah ditampar adik Sarwendah.

Ya, Betrand Peto Putra Onsu mengunggah curhatan yang menghebohkan media sosial. Penyanyi muda yang akrab disapa Onyo itu mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan fisik berupa tamparan dari sosok yang disebutnya sebagai "tante".

Betrand Peto

Pengakuan tersebut disampaikan saat Onyo membela Ruben Onsu di tengah memanasnya konflik keluarga pasca perceraian Ruben dan Sarwendah. Dalam unggahannya, Betrand juga menegaskan bahwa Ruben tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya selama menjadi ayah angkatnya.

Tak ayal, menarik menilik serba-serbi soal Betrand Onsu. Seperti apa profil dan juga riwayat pendidikannya?

1. Profil Betrand Peto

Betrand Peto lahir di Ruteng, Nusa Tenggara Timur, pada 14 Maret 2005. Namanya mulai dikenal publik setelah video dirinya menyanyikan lagu daerah Manggarai viral di media sosial beberapa tahun lalu.

Popularitas tersebut membawanya bertemu dengan Ruben Onsu dan Sarwendah. Kemudian, dia diangkat sebagai anak pada 2019.

Sejak bergabung dengan keluarga Onsu, karier Betrand terus berkembang di industri hiburan sebagai penyanyi, presenter, hingga bintang berbagai program televisi. Kini, dia sudah punya lebih dari lima lagu.

 

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