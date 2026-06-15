Adu Pendidikan Ruben Onsu dengan Giorgio Antonio

ADU pendidikan Ruben Onsu dengan Giorgio Antonio menarik diulas. Sebab, kehidupan keduanya tengah jadi sorotan usai hubungan memanas yang juga menyeret nama Sarwendah.

Selain perjalanan karier dan kehidupan pribadi mereka yang kerap menarik perhatian, latar belakang pendidikan Ruben dan Giorgio juga tak luput dari perbincangan. Jika dibandingkan, pendidikan Ruben dan Giorgio memiliki jalur yang cukup berbeda. Seperti apa?

1. Pendidikan Ruben Onsu

Ruben Onsu dikenal sebagai salah satu presenter dan pengusaha sukses Tanah Air. Di tengah kesibukannya di dunia hiburan, Ruben tetap berupaya melanjutkan pendidikan formal.

Ruben tercatat pernah menempuh studi S1 Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Bung Karno. Bahkan pada 2018, Ruben masih aktif menjalani perkuliahan sambil tetap bekerja di industri hiburan.

Sebelum melanjutkan ke bangku kuliah, Ruben juga diketahui memiliki latar pendidikan yang berkaitan dengan bidang perhotelan. Namun, kesibukan karier membuatnya tidak menyelesaikan pendidikan sarjananya hingga tuntas.

Meski demikian, pengalaman panjang di dunia hiburan dan bisnis berhasil mengantarkan Ruben Onsu menjadi salah satu figur publik paling sukses di Indonesia. Dia jadi salah satu selebriti yang selalu sukses curi perhatian.