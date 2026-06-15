Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Adu Pendidikan Ruben Onsu dengan Giorgio Antonio

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |11:10 WIB
Adu Pendidikan Ruben Onsu dengan Giorgio Antonio
Ruben Onsu dan Giorgio Antonio. (Foto: Instagram)
A
A
A

ADU pendidikan Ruben Onsu dengan Giorgio Antonio menarik diulas. Sebab, kehidupan keduanya tengah jadi sorotan usai hubungan memanas yang juga menyeret nama Sarwendah.

Selain perjalanan karier dan kehidupan pribadi mereka yang kerap menarik perhatian, latar belakang pendidikan Ruben dan Giorgio juga tak luput dari perbincangan. Jika dibandingkan, pendidikan Ruben dan Giorgio memiliki jalur yang cukup berbeda. Seperti apa?

Ruben Onsu (IG)

1. Pendidikan Ruben Onsu

Ruben Onsu dikenal sebagai salah satu presenter dan pengusaha sukses Tanah Air. Di tengah kesibukannya di dunia hiburan, Ruben tetap berupaya melanjutkan pendidikan formal.

Ruben tercatat pernah menempuh studi S1 Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Bung Karno. Bahkan pada 2018, Ruben masih aktif menjalani perkuliahan sambil tetap bekerja di industri hiburan.

Sebelum melanjutkan ke bangku kuliah, Ruben juga diketahui memiliki latar pendidikan yang berkaitan dengan bidang perhotelan. Namun, kesibukan karier membuatnya tidak menyelesaikan pendidikan sarjananya hingga tuntas.

Meski demikian, pengalaman panjang di dunia hiburan dan bisnis berhasil mengantarkan Ruben Onsu menjadi salah satu figur publik paling sukses di Indonesia. Dia jadi salah satu selebriti yang selalu sukses curi perhatian.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/65/3223757/joachim_klement-MXEc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Joachim Klement, Ekonom Jerman yang Berhasil Prediksi 3 Juara Piala Dunia Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/65/3223744/chatib_basri-pPj4_large.jpg
Profil dan Pendidikan Mentereng Chatib Basri, Ekonom dan Menteri Keuangan Era SBY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/65/3223581/giorgio_antonio_dan_sarwendah-PBZJ_large.jpg
Profil dan Pendidikan Giorgio Antonio, Pacar Sarwendah yang Lagi Viral Usai Dipijit Anak Ruben Onsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/624/3223534/mathew_baker-Wrhk_large.jpg
Profil dan Pendidikan Mathew Baker, Pemain Berdarah Batak yang Jadi Debutan Termuda di Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/65/3223517/said_iqbal-TtoE_large.jpg
Profil dan Pendidikan Said Iqbal, Jadi Penasihat Prabowo Bidang Ketenagakerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/624/3223301/jennifer_coppen-ealA_large.jpg
Profil dan Riwayat Pendidikan Jennifer Coppen, yang Segera Dipinang Bek Timnas Indonesia Justin Hubner
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement