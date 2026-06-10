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Profil dan Pendidikan Mentereng Chatib Basri, Ekonom dan Menteri Keuangan Era SBY

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |13:34 WIB
Profil dan Pendidikan Mentereng Chatib Basri, Ekonom dan Menteri Keuangan Era SBY
Chatib Basri. (Foto: Instagram/@chatibbasri)
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PROFIL dan pendidikan mentereng Chatib Basri menarik diulas. Dia diketahui merupakan ekonom dan Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Nama Muhammad Chatib Basri pun kembali menjadi sorotan publik belakangan ini. Sebab, Chatib Basri baru saja datang ke Istana Kepresidenan pada Selasa 9 Juni 2026 pukul 15.30 WIB karena dipanggil Presiden RI, Prabowo Subianto. Namun, Chatib enggan menjelaskan lebih jauh materi pembahasan tersebut.

Chatib Basri Bantah Ditawari Jadi Menteri Keuangan oleh Prabowo

1. Profil Chatib Basti

Chatib Basti diketahui seorang ekonom senior yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia dikenal sebagai salah satu teknokrat dengan rekam jejak akademik dan profesional yang mentereng.

Chatib lahir di Jakarta pada 22 Agustus 1965. Kariernya banyak dihabiskan di dunia akademik, penelitian, dan kebijakan ekonomi sebelum akhirnya dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis di pemerintahan.

Sebelum masuk ke pemerintahan, Chatib Basri dikenal sebagai akademisi dan peneliti ekonomi. Ia aktif mengajar di Universitas Indonesia serta pernah memimpin lembaga riset ekonomi, yakni Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI.

Selain itu, Chatib juga menjadi konsultan bagi berbagai lembaga internasional seperti World Bank, Asian Development Bank, hingga Organisation for Economic Co-operation and Development. Keahliannya di bidang perdagangan internasional, ekonomi makro, dan ekonomi politik membuat namanya diperhitungkan di tingkat nasional maupun internasional.

Pada 2012, Chatib Basri dipercaya menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Setahun kemudian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Menteri Keuangan menggantikan Agus Martowardojo yang beralih menjadi Gubernur Bank Indonesia.

Chatib menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode 2013–2014. Selama masa jabatannya, ia menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

 

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