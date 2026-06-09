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Profil dan Pendidikan Mathew Baker, Pemain Berdarah Batak yang Jadi Debutan Termuda di Timnas Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |15:03 WIB
Profil dan Pendidikan Mathew Baker, Pemain Berdarah Batak yang Jadi Debutan Termuda di Timnas Indonesia
Mathew Baker baru ukir sejarah di Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
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PROFIL dan pendidikan Mathew Baker menarik diulas. Sebab, pemain berdarah Batak itu jadi debutan termuda di Timnas Indonesia.

Debut Mathew Baker terjadi kala Timnas Indonesia hadapi Timnas Oman pada FIFA Matchday Juni 2026. Dia pun menangis haru usai melakoni laga debutnya bersama tim senior.

Mathew Baker beraksi di laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Jepang U-17 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

1. Profil Mathew Baker

Pemain bernama lengkap Mathew Ryan Sitorus Baker tengah jadi sorotan usai ukir sejarah saat debut membela Timnas Indonesia senior. Dia jadi pemain debutan termuda di Timnas Indonesia senior pada usia 17 tahun dan 23 hari.

Baker diturunkan pada menit ke-79 menggantikan Rizky Ridho saat Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 3-0 melawan Oman. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Jumat 5 Juni 2026.

Baker sendiri diketahui merupakan pemain berdarah Indonesia-Australia. Dia lahir pada 13 Mei 2009 di Melbourne, Australia. Darah Indonesia didapat Baker dari sang ibu yang berasal dari Indonesia dan memiliki keturunan Batak. Sementara sang ayah, dia berasal dari Australia.

Di dunia sepakbola, Mathew Baker berposisi sebagai bek kiri atau bek tengah. Dia dikenal sebagai pemain bertahan modern yang memiliki kemampuan membaca permainan serta distribusi bola yang baik.

Dalam karier sepakbolanya, Mathew Baker bisa berkiprah manis di usia muda. Dia kini berstatus pemain klub Australia, Melbourne City FC. Bahkan, Baker telah menembus tim muda hingga level profesional di sana.

 

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