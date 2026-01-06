Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apakah Siswa dari Luar Negeri Bisa Daftar SNBP 2026? Ini Penjelasannya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |13:24 WIB
Apakah Siswa dari Luar Negeri Bisa Daftar SNBP 2026? Ini Penjelasannya
Apakah Siswa dari Luar Negeri Bisa Daftar SNBP 2026? Ini Penjelasannya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) menjadi tahapan penting yang dilakukan sekolah dalam rangka pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026. Memasuki bulan Januari ini, tahapan pengisian PDSS sudah bisa dilakukan.

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari persyaratan pengisian PDSS SNBP 2026, tak terkecuali bagi siswa yang menjalankan pendidikan di luar negeri dan hendak memasuki perguruan tinggi negeri (PTN) di Tanah Air.

Lantas, apakah siswa yang menempuh pendidikan di luar negeri bisa ikut mendaftarkan PDSS SNBP 2026?

Koordinator SNBP Riza Satria Perdana mengatakan siswa yang menempuh pendidikan di luar negeri dan bukan dari sekolah dengan basis kurikulum Indonesia tidak bisa mengikuti pendaftaran PDSS SNBP 2026.

“Kalau sekolahnya memang sekolah di luar negeri, tidak eligible untuk masuk ke SNBP,” ungkap Riza dalam sosialisasi daring, Selasa (6/1/2026).

