Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

8 PTN Paling Sulit Ditembus SNBT 2025

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |14:21 WIB
8 PTN Paling Sulit Ditembus SNBT 2025
8 PTN Paling Sulit Ditembus SNBT 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 8 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang paling sulit ditembus saat  Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025. Peserta SNBP yang belum berhasil lolos PTN impian dapat mengikuti pendaftaran UTBK SNBT 2025.

Ada beberapa soal dan materi yang akan diujikan pada UTBK SNBT 2025. Melansir dari laman resmi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, tes UTBK SNBT 2025 akan segera dilaksanakan pada 23 April hingga 3 Mei 2025.

Berikut adalah 8 PTN yang paling sulit ditembus SNBT 2025 yang dirangkum Okezone, Rabu (2/4/2025):

- Universitas Indonesia
- Universitas Gadjah Mada
- Institut Teknologi Bandung
- Universitas Airlangga
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Universitas Diponegoro
- Universitas Sebelas Maret
- Universitas Padjajaran

Terdapat dua jenis materi tes yang diujikan yaitu Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi. Tiap tes memiliki subtes dan jenis materi berbeda yang akan diujikan. 


1. Tes Potensi Skolastik (TPS)

Tes ini dibuat untuk menguji kemampuan nalar peserta agar memiliki kemampuan memahami dan berpikir dalam menempuh pendidikan tinggi.

TPS terbagi lagi dalam empat subtes berbeda, yaitu Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan dan Menulis, Pengetahuan dan Pemahaman Umum, serta Pengetahuan Kuantitatif.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/65/3193834/kampus-fsCy_large.jpg
Apakah Siswa dari Luar Negeri Bisa Daftar SNBP 2026? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/624/3174605/snbp-3B6g_large.jpg
Apakah Kena Blacklist Jika Lolos SNBP 2026 Tapi Tak Diambil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/65/3171167/snbp-bv6M_large.jpg
Kapan Pendaftaran SNBP 2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/65/3129538/snbp_2025-xb9U_large.jpg
Apakah UTBK SNBT 2025 Memakai Sistem IRT?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/65/3128261/snbt_2025-TOSz_large.jpeg
Yuk Ikut Tryout Online SNBT 2025 Gratis di Okezone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127042/snbt_2025-BGAx_large.jpg
Segini Skor UTBK ITB dan IPB untuk Lolos SNBT 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement