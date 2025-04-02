8 PTN Paling Sulit Ditembus SNBT 2025

JAKARTA - Daftar 8 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang paling sulit ditembus saat Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025. Peserta SNBP yang belum berhasil lolos PTN impian dapat mengikuti pendaftaran UTBK SNBT 2025.

Ada beberapa soal dan materi yang akan diujikan pada UTBK SNBT 2025. Melansir dari laman resmi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, tes UTBK SNBT 2025 akan segera dilaksanakan pada 23 April hingga 3 Mei 2025.

Berikut adalah 8 PTN yang paling sulit ditembus SNBT 2025 yang dirangkum Okezone, Rabu (2/4/2025):

- Universitas Indonesia

- Universitas Gadjah Mada

- Institut Teknologi Bandung

- Universitas Airlangga

- Institut Teknologi Sepuluh Nopember

- Universitas Diponegoro

- Universitas Sebelas Maret

- Universitas Padjajaran

Terdapat dua jenis materi tes yang diujikan yaitu Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Literasi. Tiap tes memiliki subtes dan jenis materi berbeda yang akan diujikan.



1. Tes Potensi Skolastik (TPS)

Tes ini dibuat untuk menguji kemampuan nalar peserta agar memiliki kemampuan memahami dan berpikir dalam menempuh pendidikan tinggi.

TPS terbagi lagi dalam empat subtes berbeda, yaitu Penalaran Umum, Pemahaman Bacaan dan Menulis, Pengetahuan dan Pemahaman Umum, serta Pengetahuan Kuantitatif.