10 Kampus Buka Jalur Mandiri Pakai Nilai UTBK-SNBT 2025, Peluang Emas Masuk PTN Favorit!

Masih Ada Peluang Masuk PTN Favorit Bagi yang Gagal SNBT dan SNBP 2025. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih ada yang membuka pendaftaran melalui jalur mandiri. Bahkan menerima calon mahasiswa yang mendaftar menggunakan nilai SNBT sebagai alternatif pilihan.

Banyak PTN di Indonesia membuka jalur mandiri yang menerima pendaftaran menggunakan nilai UTBK-SNBT sebagai salah satu syarat utama. Jalur ini menjadi peluang kedua bagi calon mahasiswa untuk masuk ke kampus impian tanpa harus mengikuti ujian tambahan di beberapa universitas.

Menggunakan nilai UTBK-SNBT dalam seleksi mandiri memiliki beberapa keuntungan. Selain memudahkan proses pendaftaran karena tidak perlu mengikuti ujian lagi, calon mahasiswa dapat memilih beberapa program studi di PTN favorit.

Namun, setiap kampus memiliki kebijakan yang berbeda, termasuk kuota penerimaan, biaya pendaftaran, dan jadwal pelaksanaan. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (2/4/2025):

Agar tidak ketinggalan informasi penting, berikut adalah daftar PTN yang membuka jalur mandiri dengan mempertimbangkan nilai UTBK-SNBT di tahun 2025.

Pastikan memahami syarat dan ketentuan di masing-masing universitas agar persiapan berjalan lancar dan peluang diterima semakin besar.

1. Institut Pertanian Bogor (IPB) University

IPB University menyediakan dua metode seleksi mandiri: SM-IPB Ujian Online dan SM-IPB Skor UTBK-SNBT. Pendaftar diminta mengunggah kartu peserta UTBK sebagai salah satu syarat pendaftaran.

2. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Unpad membuka Seleksi Mandiri UTBK dan Rapor 2025 yang menerapkan seleksi berdasarkan nilai UTBK-SNBT 2025 dan nilai rapor semester 1-5 di tingkat SMA/sederajat.

Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000 untuk maksimal 4 program studi, dengan ketentuan maksimal 2 program studi S1 dan 2 program studi vokasi (D3 atau Sarjana Terapan/D4). Jadwal pendaftaran berlangsung dari 11 Maret hingga 31 Mei 2025.

3. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

UNJ membuka PENMABA Jalur Nilai UTBK yang merupakan seleksi calon mahasiswa baru menggunakan nilai UTBK-SNBT tahun 2024. Setiap peserta hanya dapat memilih satu program studi, baik Sarjana (S-1) maupun Sarjana Terapan (D-4).

4. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

UNY membuka pendaftaran Jalur Mandiri skor UTBK-SNBT bagi calon mahasiswa baru S1. Peserta dapat memilih maksimal 2 program studi jenjang S1 maupun D4.

5. Universitas Negeri Semarang (UNNES)

UNNES membuka Seleksi Mandiri menggunakan nilai UTBK-SNBT. Peserta dapat memilih maksimal 2 program studi dengan biaya pendaftaran Rp300.000 untuk prodi Saintek/Soshum dan Rp350.000 untuk prodi campuran.

6. Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

UNESA menawarkan program studi pendidikan dan non-pendidikan untuk jenjang D4 serta S1 melalui jalur mandiri dengan nilai UTBK-SNBT. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000 untuk satu prodi dan Rp400.000 untuk dua prodi.

7. Universitas Airlangga (UNAIR)

UNAIR membuka Jalur UTBK Plus, yaitu seleksi mandiri menggunakan nilai UTBK-SNBT 2024 dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Universitas Airlangga.