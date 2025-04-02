Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

10 Kampus Buka Jalur Mandiri Pakai Nilai UTBK-SNBT 2025, Peluang Emas Masuk PTN Favorit!

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |08:05 WIB
10 Kampus Buka Jalur Mandiri Pakai Nilai UTBK-SNBT 2025, Peluang Emas Masuk PTN Favorit!
Masih Ada Peluang Masuk PTN Favorit Bagi yang Gagal SNBT dan SNBP 2025. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih ada yang membuka pendaftaran melalui jalur mandiri. Bahkan menerima calon mahasiswa yang mendaftar menggunakan nilai SNBT sebagai alternatif pilihan.

Banyak PTN di Indonesia membuka jalur mandiri yang menerima pendaftaran menggunakan nilai UTBK-SNBT sebagai salah satu syarat utama. Jalur ini menjadi peluang kedua bagi calon mahasiswa untuk masuk ke kampus impian tanpa harus mengikuti ujian tambahan di beberapa universitas.

Menggunakan nilai UTBK-SNBT dalam seleksi mandiri memiliki beberapa keuntungan. Selain memudahkan proses pendaftaran karena tidak perlu mengikuti ujian lagi, calon mahasiswa dapat memilih beberapa program studi di PTN favorit. 

Namun, setiap kampus memiliki kebijakan yang berbeda, termasuk kuota penerimaan, biaya pendaftaran, dan jadwal pelaksanaan. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (2/4/2025): 

Agar tidak ketinggalan informasi penting, berikut adalah daftar PTN yang membuka jalur mandiri dengan mempertimbangkan nilai UTBK-SNBT di tahun 2025. 

Pastikan memahami syarat dan ketentuan di masing-masing universitas agar persiapan berjalan lancar dan peluang diterima semakin besar.

1. Institut Pertanian Bogor (IPB) University

IPB University menyediakan dua metode seleksi mandiri: SM-IPB Ujian Online dan SM-IPB Skor UTBK-SNBT. Pendaftar diminta mengunggah kartu peserta UTBK sebagai salah satu syarat pendaftaran.

2. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Unpad membuka Seleksi Mandiri UTBK dan Rapor 2025 yang menerapkan seleksi berdasarkan nilai UTBK-SNBT 2025 dan nilai rapor semester 1-5 di tingkat SMA/sederajat.

Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000 untuk maksimal 4 program studi, dengan ketentuan maksimal 2 program studi S1 dan 2 program studi vokasi (D3 atau Sarjana Terapan/D4). Jadwal pendaftaran berlangsung dari 11 Maret hingga 31 Mei 2025.

3. Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

UNJ membuka PENMABA Jalur Nilai UTBK yang merupakan seleksi calon mahasiswa baru menggunakan nilai UTBK-SNBT tahun 2024. Setiap peserta hanya dapat memilih satu program studi, baik Sarjana (S-1) maupun Sarjana Terapan (D-4).

4. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

UNY membuka pendaftaran Jalur Mandiri skor UTBK-SNBT bagi calon mahasiswa baru S1. Peserta dapat memilih maksimal 2 program studi jenjang S1 maupun D4.

5. Universitas Negeri Semarang (UNNES)

UNNES membuka Seleksi Mandiri menggunakan nilai UTBK-SNBT. Peserta dapat memilih maksimal 2 program studi dengan biaya pendaftaran Rp300.000 untuk prodi Saintek/Soshum dan Rp350.000 untuk prodi campuran.

6. Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

UNESA menawarkan program studi pendidikan dan non-pendidikan untuk jenjang D4 serta S1 melalui jalur mandiri dengan nilai UTBK-SNBT. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000 untuk satu prodi dan Rp400.000 untuk dua prodi.

7. Universitas Airlangga (UNAIR)

UNAIR membuka Jalur UTBK Plus, yaitu seleksi mandiri menggunakan nilai UTBK-SNBT 2024 dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Universitas Airlangga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/65/3193834//kampus-fsCy_large.jpg
Apakah Siswa dari Luar Negeri Bisa Daftar SNBP 2026? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189679//unpad-Lf7N_large.jpg
5 Jurusan Sepi Peminat di Unpad yang bisa Jadi Acuan Daftar SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189661//kampus-EYnc_large.jpg
Kapan Pendaftaran SNBP 2026 Resmi Dibuka? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/624/3189628//snbp-Wh3v_large.jpg
Link Resmi dan Cara Cek Daya Tampung SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188291//kampus-Id38_large.jpg
Daftar 5 Kampus Favorit Gen Z di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177190//ui-PaE4_large.jpg
Proses Seleksi Dekan UI, Pengamat: Jangan Ada Intervensi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement