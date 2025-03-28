UTBK SNBT 2025 Ditutup, Penyelesaian Pembayaran Ditunggu Hari Ini

JAKARTA – Pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) tahun 2025 telah ditutup pada hari Kamis, 27 Maret 2025, pukul 15.00 WIB, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersamaan dengan penutupan registrasi Akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).

1. Evaluasi Panitia SNPMB

Berdasarkan rapat evaluasi Panitia SNPMB sesaat setelah penutupan berlangsung, masih ditemukan peserta yang belum menyelesaikan pembayaran, namun sudah mendapatkan lokasi ujian sehingga tidak ada masalah. Selain itu, ditemukan pula calon peserta yang pendaftarannya masuk dalam status ANTREAN, yaitu peserta ini belum mendapat lokasi ujian, sehingga menjadi masalah.

Salah satu penyebab calon peserta masuk dalam status antrean adalah calon peserta melakukan pendaftaran menjelang akhir penutupan pendaftaran UTBK-SNBT sehingga terjadi lonjakan peserta yang memilih di beberapa lokasi ujian UTBK yang sudah penuh, walaupun dalam aplikasi pendaftaran telah

ada notifikasi bahwa “peserta diminta memilih lokasi UTBK lain karena lokasi UTBK yang

dipilih sudah penuh”.

Berkenaan dengan hal tersebut, Panitia SNPMB telah berkoordinasi dengan beberapa Pusat UTBK yang telah penuh untuk menambah sesi UTBK-SNBT agar calon peserta UTBKSNBT dapat difasilitasi untuk mengikuti UTBK-SNBT sesuai dengan lokasi Pusat UTBKSNBT yang dipilih, kecuali yang memilih Pusat UTBK-SNBT ISI Denpasar akan dialihkan ke pusat UTBK UNUD.