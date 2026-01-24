Apakah Nilai TKA Masih Berpengaruh di Seleksi Masuk PTN?

Apakah Nilai TKA Masih Berpengaruh di Seleksi Masuk PTN? (Foto: Freepik)

JAKARTA – Apakah nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) masih berpengaruh dalam seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), khususnya pada jalur SNBP 2026? Pertanyaan ini banyak muncul di kalangan siswa SMA/SMK sederajat yang tengah mempersiapkan diri masuk PTN melalui jalur prestasi.

Dalam mekanisme Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), nilai TKA bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan. Penilaian dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek akademik dan non-akademik siswa.

Faktor Penilaian SNBP 2026

Selain nilai TKA, berikut beberapa komponen penting yang diperhitungkan dalam seleksi SNBP:

Nilai rapor dari semester awal hingga akhir

Sertifikat prestasi akademik maupun non-akademik

Portofolio (khusus program studi tertentu)

Rekam jejak alumni sekolah di PTN tujuan

Akreditasi sekolah

Dengan sistem penilaian tersebut, siswa yang memiliki nilai TKA lebih rendah dari nilai rapor masih memiliki peluang lolos SNBP 2026, selama aspek penilaian lainnya tergolong kuat dan konsisten.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Khairul Munadi, menegaskan bahwa hasil TKA 2025 tidak menjadi penentu kelulusan SNBP 2026.