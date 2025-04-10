Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apakah UTBK SNBT 2025 Memakai Sistem IRT?

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |00:05 WIB
Apakah UTBK SNBT 2025 Memakai Sistem IRT?
SNBP 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah UTBK SNBT 2025 memakai sistem IRT? Tahun 2025 menjadi babak baru bagi para pejuang kampus yang akan mengikuti UTBK SNBT.

Isu mengenai sistem penilaian kembali mencuat, khususnya terkait penggunaan IRT (Item Response Theory). Banyak yang bertanya-tanya, apakah sistem berbasis karakteristik soal ini masih diterapkan?  

Pasalnya, sistem ini dinilai kompleks namun adil dalam mengukur kemampuan peserta. Untuk menjawab keraguan tersebut, mari telaah fakta dan klarifikasi langsung dari ringkasan Okezone (9/4/25).  

Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 menjadi sorotan para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Salah satu aspek krusial yang perlu dipahami adalah sistem penilaian yang diterapkan. Muncul pertanyaan, apakah UTBK SNBT 2025 mamakai sistem Item Response Theory (IRT)? Mari kita telaah lebih lanjut.

1. Apa Itu Item Response Theory (IRT)?

IRT, atau Teori Respons Butir, merupakan model matematika yang mengaitkan antara karakteristik soal dengan kemampuan peserta ujian. Dalam konteks UTBK, IRT digunakan untuk memberikan bobot nilai berbeda pada setiap soal berdasarkan tingkat kesulitannya. Semakin sulit suatu soal dan semakin sedikit peserta yang menjawabnya dengan benar, maka bobot nilainya akan semakin tinggi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/624/3174605/snbp-3B6g_large.jpg
Apakah Kena Blacklist Jika Lolos SNBP 2026 Tapi Tak Diambil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/65/3171167/snbp-bv6M_large.jpg
Kapan Pendaftaran SNBP 2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/65/3128261/snbt_2025-TOSz_large.jpeg
Yuk Ikut Tryout Online SNBT 2025 Gratis di Okezone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/65/3127834/snbt_2025-tQXS_large.jpg
8 PTN Paling Sulit Ditembus SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127042/snbt_2025-BGAx_large.jpg
Segini Skor UTBK ITB dan IPB untuk Lolos SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/65/3125983/snbp-rG6H_large.jpg
Daftar Jurusan Kuliah yang Punya Prospek Kerja Menjanjikan, Acuan Daftar UTBK SNBT 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement