HOME EDUKASI KAMPUS

10 Kampus Tak Mau di Nomor Duakan di SNBT 2025

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |18:21 WIB
10 Kampus Tak Mau di Nomor Duakan di SNBT 2025
Kampus UI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – 10 Kampus tak mau di Nomor Duakan di SNBT 2025. Menjelang Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025, para calon mahasiswa diminta untuk lebih cermat dalam menentukan urutan pilihan kampus.

Ada beberapa soal dan materi yang akan diujikan pada UTBK SNBT 2025. Melansir dari laman resmi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, tes UTBK SNBT 2025 akan segera dilaksanakan pada 23 April hingga 3 Mei 2025.

1. Daftar Kampus

Berikut daftar kampus yang tak mau di nomor Duakan di SNBT 2025 dikutip Instagram bestbimbelid, Sabtu (5/4/2025)

1. Universitas Indonesia (UI)
2. Institut Teknologi Bandung (ITB)
3. Universitas Gadjah Mada (UGM)
4. Universitas Padjadjaran (UNPAD)
5. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
6. Universitas Airlangga (UNAIR)
7. Universitas Brawijaya (UB)
8. Universitas Diponegoro (UNDIP)
9. Universitas Sebelas Maret (UNS)
10. Universitas Hasanuddin (UNHAS)

 

