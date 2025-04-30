Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar PTS yang Buka Jalur Mandiri Pakai Nilai UTBK SNBT 2025

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Rabu, 30 April 2025 |12:08 WIB
Daftar PTS yang Buka Jalur Mandiri Pakai Nilai UTBK SNBT 2025
Daftar PTS yang Buka Jalur Mandiri Pakai Nilai UTBK SNBT 2025 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Daftar PTS yang buka jalur mandiri pakai nilai UTBK SNBT 2025. Bagi para peserta UTBK SNBT 2025 yang belum berhasil diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), jangan kehilangan harapan. Beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kini mulai menyediakan jalur mandiri dengan memanfaatkan nilai UTBK sebagai syarat utama bagi penerimaan mahasiswa baru.

Inisiatif ini memberikan potensi lebih bagi calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa diperlukan ujian tambahan. Berikut adalah beberapa PTS yang menawarkan jalur mandiri dengan menggunakan nilai UTBK SNBT 2025:

1. Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus)

Unimus menyediakan jalur mandiri tanpa ujian akademik untuk Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) dan Fakultas Kedokteran (FK) bagi lulusan SMA/MA jurusan IPA tahun 2025. Persyaratan yang dibutuhkan adalah memiliki sertifikat nilai UTBK dengan rata-rata skor minimal 650 untuk FK dan 500 untuk FKG. Untuk jurusan lainnya, nilai UTBK minimal 425 akan mendapatkan potongan biaya Dana Pengembangan Institusi (DPI) sebesar 25-50%.

2. Universitas Ciputra

Universitas Ciputra memberikan beasiswa berprestasi rapor kepada siswa SMA lulusan 2025. Calon peserta diwajibkan mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA), namun jika mereka sudah memiliki nilai UTBK tahun 2023-2025, maka tidak perlu mengikuti TPA. Besaran beasiswa ditentukan dari nilai terendah antara nilai rapor atau nilai TPA. Beasiswa ini berlaku untuk semua jurusan kecuali FK dan FKG.

3. Universitas Multimedia Nusantara (UMN)

UMN menawarkan beasiswa hingga 100% bebas biaya pendaftaran bagi pendaftar yang menukarkan skor UTBK mereka. Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs resmi pmb.umn.ac.id dengan melampirkan dokumen seperti foto atau hasil scan dari skor UTBK serta rapor kelas X dan XI.

 

