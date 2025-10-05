Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah Kena Blacklist Jika Lolos SNBP 2026 Tapi Tak Diambil?

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Minggu, 05 Oktober 2025 |14:33 WIB
Apakah Kena Blacklist Jika Lolos SNBP 2026 Tapi Tak Diambil?
Apakah Kena Blacklist Jika Lolos SNBP 2026 Tapi Tak Diambil? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 kembali menjadi perhatian para siswa SMA/SMK/MA yang tengah mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan tinggi. Salah satu pertanyaan yang kerap muncul adalah apakah siswa akan terkena sanksi blacklist jika sudah dinyatakan lolos SNBP namun tidak mengambil bangku yang diterima.

Berdasarkan ketentuan resmi SNPMB, siswa yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBP tidak dapat mendaftar UTBK-SNBT maupun jalur mandiri pada tahun yang sama. Artinya, jika peserta sudah lolos SNBP 2026 tetapi tidak melakukan daftar ulang di perguruan tinggi tujuan, maka haknya untuk mengikuti seleksi jalur lain di PTN pada tahun tersebut otomatis gugur.

Namun, berbeda dengan kasus kecurangan, siswa yang sekadar tidak mengambil bangku di SNBP tidak otomatis terkena blacklist untuk tahun berikutnya. Sanksi blacklist lebih ditujukan pada:

Sekolah yang terbukti melakukan kecurangan, misalnya memasukkan data nilai yang tidak sesuai atau memanipulasi PDSS. Sanksinya dapat berupa pembatalan keikutsertaan sekolah dalam SNBP tahun berikutnya.

Siswa yang sudah dinyatakan lulus SNBP tetapi terbukti melakukan kecurangan, sehingga status kelulusannya dapat dibatalkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/65/3171167/snbp-bv6M_large.jpg
Kapan Pendaftaran SNBP 2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/65/3129538/snbp_2025-xb9U_large.jpg
Apakah UTBK SNBT 2025 Memakai Sistem IRT?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/65/3128261/snbt_2025-TOSz_large.jpeg
Yuk Ikut Tryout Online SNBT 2025 Gratis di Okezone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/65/3127834/snbt_2025-tQXS_large.jpg
8 PTN Paling Sulit Ditembus SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127042/snbt_2025-BGAx_large.jpg
Segini Skor UTBK ITB dan IPB untuk Lolos SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/65/3125983/snbp-rG6H_large.jpg
Daftar Jurusan Kuliah yang Punya Prospek Kerja Menjanjikan, Acuan Daftar UTBK SNBT 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement