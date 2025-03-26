Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Jurusan Kuliah yang Punya Prospek Kerja Menjanjikan, Acuan Daftar UTBK SNBT 2025

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |07:24 WIB
Daftar Jurusan Kuliah yang Punya Prospek Kerja Menjanjikan, Acuan Daftar UTBK SNBT 2025
Daftar Jurusan Kuliah yang Punya Prospek Kerja Menjanjikan, Acuan Daftar UTBK SNBT 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar jurusan kuliah yang punya prospek kerja menjanjikan sebagai acuan untuk daftar UTBK 2025. Memilih jurusan kuliah yang tepat menjadi langkah awal dalam menentukan masa depan karier. 

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri, beberapa jurusan kuliah memiliki prospek kerja yang sangat menjanjikan. Bagi calon mahasiswa yang masih bingung memilih jurusan dalam UTBK SNBT 2025, berikut adalah 10 jurusan kuliah yang memiliki peluang besar di dunia kerja:

1. Kedokteran

Jurusan Kedokteran tetap menjadi primadona karena tenaga medis akan selalu dibutuhkan. Lulusan Kedokteran dapat bekerja di rumah sakit, klinik, puskesmas, atau membuka praktek pribadi. Dengan perkembangan teknologi kesehatan, profesi dokter juga semakin berkembang dengan berbagai spesialisasi yang menjanjikan.

2. Teknik Informatika

Dunia digital yang semakin maju menjadikan Teknik Informatika salah satu jurusan dengan prospek kerja tinggi. Lulusan dapat bekerja sebagai software developer, data scientist, cyber security analyst, hingga AI specialist. Hampir semua industri saat ini membutuhkan tenaga ahli di bidang ini.

3. Sistem Informasi

Mirip dengan Teknik Informatika, jurusan Sistem Informasi mengajarkan mahasiswa untuk memahami teknologi informasi dari sisi bisnis dan manajemen. Lulusan dapat bekerja sebagai business analyst, IT consultant, atau technopreneur.

4. Teknik Industri

Jurusan ini mengajarkan cara mengoptimalkan proses produksi dan sistem manajemen industri. Lulusan Teknik Industri memiliki peluang besar bekerja di berbagai sektor, seperti manufaktur, logistik, manajemen bisnis, hingga industri 4.0.

5. Farmasi

Dengan meningkatnya kebutuhan obat-obatan dan produk kesehatan, Jurusan Farmasi menjadi pilihan yang menjanjikan. Lulusan dapat bekerja di rumah sakit, industri farmasi, kosmetik, serta membuka bisnis sendiri di bidang kesehatan dan kecantikan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/624/3174605/snbp-3B6g_large.jpg
Apakah Kena Blacklist Jika Lolos SNBP 2026 Tapi Tak Diambil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/65/3171167/snbp-bv6M_large.jpg
Kapan Pendaftaran SNBP 2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/65/3129538/snbp_2025-xb9U_large.jpg
Apakah UTBK SNBT 2025 Memakai Sistem IRT?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/65/3128261/snbt_2025-TOSz_large.jpeg
Yuk Ikut Tryout Online SNBT 2025 Gratis di Okezone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/65/3127834/snbt_2025-tQXS_large.jpg
8 PTN Paling Sulit Ditembus SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127042/snbt_2025-BGAx_large.jpg
Segini Skor UTBK ITB dan IPB untuk Lolos SNBT 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement