Daftar Jurusan Kuliah yang Punya Prospek Kerja Menjanjikan, Acuan Daftar UTBK SNBT 2025

JAKARTA - Daftar jurusan kuliah yang punya prospek kerja menjanjikan sebagai acuan untuk daftar UTBK 2025. Memilih jurusan kuliah yang tepat menjadi langkah awal dalam menentukan masa depan karier.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri, beberapa jurusan kuliah memiliki prospek kerja yang sangat menjanjikan. Bagi calon mahasiswa yang masih bingung memilih jurusan dalam UTBK SNBT 2025, berikut adalah 10 jurusan kuliah yang memiliki peluang besar di dunia kerja:

1. Kedokteran

Jurusan Kedokteran tetap menjadi primadona karena tenaga medis akan selalu dibutuhkan. Lulusan Kedokteran dapat bekerja di rumah sakit, klinik, puskesmas, atau membuka praktek pribadi. Dengan perkembangan teknologi kesehatan, profesi dokter juga semakin berkembang dengan berbagai spesialisasi yang menjanjikan.

2. Teknik Informatika

Dunia digital yang semakin maju menjadikan Teknik Informatika salah satu jurusan dengan prospek kerja tinggi. Lulusan dapat bekerja sebagai software developer, data scientist, cyber security analyst, hingga AI specialist. Hampir semua industri saat ini membutuhkan tenaga ahli di bidang ini.

3. Sistem Informasi

Mirip dengan Teknik Informatika, jurusan Sistem Informasi mengajarkan mahasiswa untuk memahami teknologi informasi dari sisi bisnis dan manajemen. Lulusan dapat bekerja sebagai business analyst, IT consultant, atau technopreneur.

4. Teknik Industri

Jurusan ini mengajarkan cara mengoptimalkan proses produksi dan sistem manajemen industri. Lulusan Teknik Industri memiliki peluang besar bekerja di berbagai sektor, seperti manufaktur, logistik, manajemen bisnis, hingga industri 4.0.

5. Farmasi

Dengan meningkatnya kebutuhan obat-obatan dan produk kesehatan, Jurusan Farmasi menjadi pilihan yang menjanjikan. Lulusan dapat bekerja di rumah sakit, industri farmasi, kosmetik, serta membuka bisnis sendiri di bidang kesehatan dan kecantikan.