HOME EDUKASI KAMPUS

Apakah Bisa Daftar UTBK SNBT Usai Dinyatakan Tidak Lolos SNBP 2025?

Qonita , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |22:52 WIB
Apakah Bisa Daftar UTBK SNBT Usai Dinyatakan Tidak Lolos SNBP 2025?
SNBP 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah bisa mendaftar Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) usai dinyatakan tidak lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025? Pertanyaan ini kerap muncul di benak siswa yang harapannya belum terwujud di jalur prestasi. 

Meski SNBP menjadi jalur masuk pertama ke perguruan tinggi negeri (PTN), siswa yang tidak lolos masih memiliki peluang melalui jalur SNBT. Jalur seleksi masuk PTN ini menggunakan ujian berbasis komputer sebagai syarat utama. 

Berbeda dengan SNBP yang menilai prestasi akademik selama sekolah, SNBT menguji kemampuan peserta melalui soal-soal yang mengukur potensi skolastik, literasi, dan penalaran matematika. Jalur ini terbuka bagi siswa kelas 12 dan lulusan tahun sebelumnya yang memenuhi persyaratan.

1. Syarat dan Ketentuan Pendaftaran SNBT 2025

Siswa yang tidak lolos SNBP 2025 tetap bisa mengikuti SNBT asalkan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Berikut adalah persyaratan utama:

 


1 2 3


UTBK snbpt 2025 snbt snbp SNBP 2025
