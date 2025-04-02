Tak Lolos SNBT dan SNBP, 6 Kampus BUMN Ini Bisa Jadi Pilihan Baru

6 Kampus BUMN yang Bisa Jadi Pilihan Baru. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Lulusan siswa SMA/sederajat yang kemarin belum punya kesempatan masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP atau SNBT, tak perlu merasa putus asa dan hilang harapan berkuliah.

Jika tidak berhasil lolos di kedua jalur tersebut, masih ada pilihan lain yang tak kalah menarik, yakni kampus-kampus di bawah naungan perusahaan BUMN.

Dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin ketat, banyak calon mahasiswa kini tak hanya mencari universitas terbaik, tetapi juga kampus yang memiliki keterkaitan langsung dengan industri kerja.

BUMN tidak hanya berperan dalam ekonomi, tetapi berkontribusi dalam pendidikan. Kampus-kampusnya menawarkan kurikulum yang dirancang sesuai kebutuhan industri dan prospek kerja yang lebih tinggi setelah lulus

Dengan keunggulan tersebut, kampus-kampus BUMN ini bisa menjadi pilihan strategi bagi siswa yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas dan mempersiapkan diri untuk dunia kerja.

Berikut daftar nama kampus di bawah naungan BUMN, dikutip dari Antara, Rabu (2/4/2025):

1. Universitas Pertamina

Universitas Pertamina (UPER) merupakan pendidikan yang berkonsentrasi di bidang energi, bisnis, dan teknologi. Kampus ini menjadi wujud kontribusi perusahaan BUMN PT Pertamina pada bidang pendidikan.

UPER menawarkan berbagai program studi yang berkaitan dengan sektor energi, seperti Teknologi Industri dan Teknologi Eksplorasi & Produksi. Selain itu, terdapat program studi sains dan humaniora, seperti Kimia, Ilmu Komputer, Komunikasi, dan Ekonomi Bisnis.

Lulusan UPER memiliki prospek kerja yang luas, terutama di industri energi, baik di PT Pertamina, perusahaan nasional maupun internasional lainnya.

Adapun calon mahasiswa bisa mengikuti seleksi pendaftaran UPER yang dibuka yakni seleksi nilai rapor, nilai hasil UTBK, atau tes online.

2. Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI)

Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) berada di bawah naungan PT Semen Indonesia dan berlokasi di Gresik, Jawa Timur.

UISI menerapkan bahasa pengantar Inggris dalam kegiatan perkuliahannya. Terdapat berbagai program studi yang ditawarkan seperti Teknik Kimia, Manajemen Rekayasa, Akuntansi, Informatika, DKV, dan Teknologi Agroindustri.

Mahasiswa UISI berkesempatan untuk magang dan bekerja di Semen Indonesia Group serta perusahaan lain di sektor manufaktur dan konstruksi.

UISI membuka empat jalur seleksi penerimaan, yakni reguler (jalur kemitraan, jalur tes CBT, dan jalur nilai rapor), beasiswa (#sayaUISI, SIG Grup, dan Tahfidz Quran), alih jenjang, dan transfer.

3. Universitas Telkom (Tel-U)

Telkom University merupakan perguruan tinggi swasta terbaik yang dikelola oleh PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom Indonesia). Selain berada di Bandung, Tel-U memiliki kampus cabang di Jakarta, Surabaya dan Purwokerto.

Kampus ini menawarkan berbagai program studi di bidang teknologi informasi, bisnis, dan rekayasa telekomunikasi. Beberapa fakultas yang ada di Tel-U seperti Fakultas Teknik Elektro, Fakultas Rekayasa Industri, Fakultas Komunikasi Ilmu Sosial, dan Fakultas Informatika.

Lulusan Tel-U dikenal memiliki kompetensi tinggi di bidang teknologi dan komunikasi, sehingga prospek kerja di perusahaan-perusahaan besar, termasuk BUMN dan perusahaan multinasional lebih tinggi.

4. Institut Teknologi PLN (IT-PLN)

Institut Teknologi PLN dinaungi oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN, perguruan tinggi yang berfokus pada pendidikan di bidang ketenagalistrikan dan energi terbarukan.

Dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, ITPLN menawarkan empat fakultas utama, yaitu Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, Fakultas Telematika Energi, Fakultas Teknologi dan Infrastruktur Kewilayahan, serta Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi.

Lulusan ITPLN memiliki peluang besar untuk berkarier di sektor energi dan teknologi, khususnya di PT PLN dan anak perusahaannya, serta di perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama.

