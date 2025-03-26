Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Siswa MAN IC Serpong Diterima di 13 Kampus Top Dunia, Ini Daftarnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |09:46 WIB
Siswa MAN IC Serpong Diterima di 13 Kampus Top Dunia, Ini Daftarnya
Siswa MAN IC Serpong Diterima di 13 Kampus Top Dunia, Ini Daftarnya (Foto: Ditjen Pendis Kemenag)
A
A
A

JAKARTA - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh siswa MAN Insan Cendekia (IC) Serpong. Sebanyak 12 siswa berhasil diterima di perguruan tinggi ternama di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, Eropa, dan Asia. Bahkan, salah satu di antaranya diterima di 13 universitas internasional sekaligus.

Dua belas siswa tersebut adalah Banyubiru Damartha Bumi, Faiz Rizki Ramadhan, Fayyadh Alireza Ashadi, Hayyan Ahmad Al-Ghifary, M Atha Kesaka Yusel, M Anas Fathurrahman, M Hammam Arfianda, Muhammad Kevin Nur Zakiy, Rakin Galang Handaru, Randhika Haza Dwi Handaru, Ratu Natalie Angelica Putri, dan Tamani Ahsan Elfatta.

Mereka diterima di berbagai kampus bergengsi, di antaranya University of Toronto, University of California, Purdue University, University of Sydney, Monash University, Australian National University, Catholic University of Leuven, National Taiwan University, hingga Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence.

Kepala MAN IC Serpong, Hilal Najmi, mengungkapkan kebanggaannya atas capaian ini. "Alhamdulillah, ini bukti nyata bahwa madrasah mampu mencetak generasi unggul di kancah global. Semoga para siswa dapat terus berkontribusi dalam dunia akademik dan inovasi di masa depan," harap Hilal dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Erwin Supriatna menegaskan bahwa pencapaian ini membuktikan madrasah tidak tertinggal dari sekolah umum lainnya. 

"Visi-misi madrasah yang jelas, pendampingan guru yang optimal, serta kolaborasi dengan komite sekolah menjadi katalisator keberhasilan ini. Selamat untuk para siswa yang telah membawa nama madrasah ke tingkat dunia," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189661/kampus-EYnc_large.jpg
Kapan Pendaftaran SNBP 2026 Resmi Dibuka? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/624/3189628/snbp-Wh3v_large.jpg
Link Resmi dan Cara Cek Daya Tampung SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188291/kampus-Id38_large.jpg
Daftar 5 Kampus Favorit Gen Z di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188289/cari_kerja-5k03_large.jpg
5 Jurusan Kuliah IPS yang Lulusannya Sulit Dapat Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/65/3186832/kampus-PJ30_large.jpg
Daftar Kampus dengan Jurusan Ilmu Gizi Terbaik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/65/3186824/kampus-0qZ2_large.jpg
4 Fakultas Teknik Tertua di Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement