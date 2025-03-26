Siswa MAN IC Serpong Diterima di 13 Kampus Top Dunia, Ini Daftarnya

JAKARTA - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh siswa MAN Insan Cendekia (IC) Serpong. Sebanyak 12 siswa berhasil diterima di perguruan tinggi ternama di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, Eropa, dan Asia. Bahkan, salah satu di antaranya diterima di 13 universitas internasional sekaligus.

Dua belas siswa tersebut adalah Banyubiru Damartha Bumi, Faiz Rizki Ramadhan, Fayyadh Alireza Ashadi, Hayyan Ahmad Al-Ghifary, M Atha Kesaka Yusel, M Anas Fathurrahman, M Hammam Arfianda, Muhammad Kevin Nur Zakiy, Rakin Galang Handaru, Randhika Haza Dwi Handaru, Ratu Natalie Angelica Putri, dan Tamani Ahsan Elfatta.

Mereka diterima di berbagai kampus bergengsi, di antaranya University of Toronto, University of California, Purdue University, University of Sydney, Monash University, Australian National University, Catholic University of Leuven, National Taiwan University, hingga Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence.

Kepala MAN IC Serpong, Hilal Najmi, mengungkapkan kebanggaannya atas capaian ini. "Alhamdulillah, ini bukti nyata bahwa madrasah mampu mencetak generasi unggul di kancah global. Semoga para siswa dapat terus berkontribusi dalam dunia akademik dan inovasi di masa depan," harap Hilal dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Erwin Supriatna menegaskan bahwa pencapaian ini membuktikan madrasah tidak tertinggal dari sekolah umum lainnya.

"Visi-misi madrasah yang jelas, pendampingan guru yang optimal, serta kolaborasi dengan komite sekolah menjadi katalisator keberhasilan ini. Selamat untuk para siswa yang telah membawa nama madrasah ke tingkat dunia," ujarnya.