HOME EDUKASI SEKOLAH

Ada 7.200 Pendaftar MAN IC Pekalongan, Perebutkan 96 Kursi

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |18:04 WIB
Ada 7.200 Pendaftar MAN IC Pekalongan, Perebutkan 96 Kursi
Pendaftar SNPDB 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seleksi masuk Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia (IC) atau yang kita kenal dengan Seleksi Nasional Peserta Didik Baru (SNPDB) berlangsung dalam beberapa tahap.

Mulai dari sosialisasi, pendaftaran jalur prestasi dan jalur tes, seleksi berkas, pelaksanaan psikotes bagi jalur prestasi, pelaksanaan Computer Based Test (CBT) bagi jalur tes, pengumuman kelulusan dan daftar ulang. Pada SNPDB MAN Insan Cendekia Pekalongan dua tahun berturut-turut mendapat animo pendaftar terbanyak dari 24 MAN IC se-Indonesia. Pada tahun 2024 pendaftar MAN IC Pekalongan meningkat yakni sejumlah 7210 dari tahun 2023 sebanyak 6000an dengan kuota diterima 96 peserta didik.

Usai dinyatakan lolos seleksi berkas, seluruh peserta mengikuti CBT SNPDB MAN IC ini. Kegiatan CBT SNPDB MAN IC secara serentak berlangsung selama dua hari pada tanggal 2 dan 3 Maret 2024.

Pelaksanaan CBT MAN IC Pekalongan tersebar pada 31 titik lokasi (tilok) di Jawa Tengah, salah satunya di MAN IC Pekalongan. Untuk penentuan kelulusan peserta didik pada SNPDB MAN IC ini mutlak dari hasil tes itu sendiri.

Pada pelaksanaan CBT SNPDB Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Musta'in Ahmad didampingi Kepala Kantor Kemenag Kota Pekalongan dan Kepala MAN ICP melakukan monitoring di MAN IC Pekalongan, pada Sabtu (2/3/2024).

Halaman:
1 2
