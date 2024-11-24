Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |08:43 WIB
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
Cara Positif Generasi Muda (Foto: Okezone)
JAKARTAGenerasi muda merupakan penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam membangun negara. Melalui kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas yang tinggi, serta kemampuan adaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, mereka akan menjadi generasi emas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, mengapresiasi Direktorat SMP yang telah menyediakan wadah untuk Peserta Bintang Sobat SMP yang tersebar di 82 kabupaten/kota agar bisa memanfaatkan teknologi dan menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya.

Bintang Sobat SMP (BSS) sebagai agen perubahan ke depannya diharapkan dapat terus berperan aktif di masyarakat dan dapat menghasilkan konten yang positif dan bermanfaat, serta dapat mengembangkan ide-ide baru dan menciptakan solusi untuk masalah-masalah yang ada.

“Terima kasih pada Direktorat SMP yang telah menyelenggarakan Bintang Sobat SMP Tahun 2024. Ajang ini merupakan kegiatan baik yang mengajak generasi muda untuk menjadi role model teman sebaya, juga sebagai ekosistem pendukung dalam memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi peserta didik. Dengan ajang Bintang Sobat SMP, anak-anak kita ini dibekali ilmu bermedia sosial, dibebaskan berkarya di media sosial, dan diarahkan untuk bijak bermedia sosial,” tuturnya, Minggu (24/11/2024).

Generasi muda merupakan penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam membangun negara.

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah melalui program peningkatan kualitas pendidikan dengan membentuk pembiasaan baik pada anak.

“Kebiasaan-kebiasaan baik tersebut apabila dilakukan secara berulang-ulang akan membentuk karakter seseorang. Dalam jangka panjang pembentukan karakter melalui pembiasaan-pembiasaan baik yang menyenangkan akan melahirkan masyarakat yang beradab dan berkualitas,” tambah Wamen Atip.

