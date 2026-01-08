Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Perayaan Akhir Tahun Sekolah Bisa Jadi Refleksi Pengembangan Karakter Siswa

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |20:18 WIB
Perayaan Akhir Tahun Sekolah Bisa Jadi Refleksi Pengembangan Karakter Siswa
Perayaan akhir tahun Sekolah Bunda Mulia
A
A
A

JAKARTA - Kegiatan akhir tahun di sekolah sering menjadi momen untuk melihat kembali perjalanan belajar siswa selama satu tahun. Acara ini bukan hanya penutup kalender akademik, tetapi juga menjadi wadah untuk menampilkan kemampuan siswa di luar pelajaran kelas yang biasanya tidak terlihat dari nilai rapor.

Melalui seni, kerja sama tim, dan keberanian tampil di depan umum, siswa belajar membangun kepercayaan diri dan karakter diri mereka.

Dalam dunia pendidikan, kreativitas menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari pelajaran akademik. Saat tampil di panggung, siswa belajar mengatur emosi, bekerja sama dengan teman, serta menyampaikan ide dengan cara yang baik. Proses ini memberi pengalaman langsung tentang arti disiplin, tanggung jawab, dan komitmen dalam sebuah tim.

Perayaan akhir tahun juga sering dimanfaatkan sekolah sebagai waktu untuk melihat kembali perjalanan dan nilai-nilai yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. 

Kegiatan ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi juga menjadi cara sekolah menegaskan kembali arah pendidikan yang ingin dituju, terutama dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/624/3194128//komunitas_tunanetra_menyelam_bareng-pTwQ_large.JPG
Momen Para Guru dan Komunitas Tunanetra Menyelam Bareng, Bikin Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/624/3194022//sekolah-AFTr_large.jpg
Ini Perkiraan Jadwal Libur Awal Puasa 2026 untuk Siswa dan Guru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/629/3193762//anak_gak_mau_sekolah-O4KR_large.jpg
Moms Wajib Tahu! Tips Biar Anak Gak Malas Sekolah usai Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/340/3193553//bencana-N0DZ_large.jpg
Usai Dibersihkan, Polisi Pastikan SMP dan SMA di Aceh Siap Gelar KBM Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193547//mendikdasmen-ly82_large.jpg
Gelontorkan Rp852 Miliar, Pemerintah Klaim Revitalisasi 897 Sekolah di Sumut Rampung Akhir Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193539//bencana_sumatera-qkW2_large.jpg
17 Ribu Papan Interaktif Digital Terkirim ke Sekolah di Sumut
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement