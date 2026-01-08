Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Buka Akses Pendidikan Tinggi bagi Atlet Berprestasi melalui Skema Beasiswa dan Kelas Adaptif

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |14:36 WIB
MNC University Buka Akses Pendidikan Tinggi bagi Atlet Berprestasi melalui Skema Beasiswa dan Kelas Adaptif (Foto: Okezone)
MNC University Buka Akses Pendidikan Tinggi bagi Atlet Berprestasi melalui Skema Beasiswa dan Kelas Adaptif (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kesibukan latihan dan jadwal kompetisi kerap menjadi tantangan bagi atlet muda yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Menjawab kebutuhan tersebut, MNC University menghadirkan Program Beasiswa Atlet yang disertai kelas dengan sistem pembelajaran adaptif, guna memastikan atlet tetap dapat mengembangkan potensi akademik tanpa mengorbankan prestasi olahraga.

Program ini menyasar atlet dari berbagai cabang olahraga yang memiliki komitmen untuk berkembang secara intelektual dan profesional. Melalui pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan ritme aktivitas atlet, mahasiswa tetap dapat mengikuti perkuliahan dengan dukungan akademik yang terstruktur dan terarah.

Selain fleksibilitas sistem perkuliahan, MNC University juga menyediakan dukungan finansial berupa beasiswa pendidikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pencapaian atlet di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Skema ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi atlet untuk fokus pada pengembangan diri secara menyeluruh.

Rektor MNC University, Dendi Pratama, menyampaikan bahwa kampus memiliki tanggung jawab untuk membuka akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh talenta muda Indonesia.
“Kami melihat atlet sebagai individu dengan disiplin tinggi dan daya juang kuat. Karakter ini sangat selaras dengan dunia akademik dan profesional. Karena itu, MNC University merancang sistem yang mampu mengakomodasi kebutuhan mereka secara realistis,” jelasnya.

Melalui kelas adaptif, mahasiswa atlet tetap dapat menyelesaikan kewajiban akademik meskipun memiliki agenda latihan intensif maupun mengikuti kejuaraan. Pendekatan ini sekaligus membantu atlet mempersiapkan masa depan setelah karier olahraga berakhir.

