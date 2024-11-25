Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita

JAKARTA - Seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun yang dijuluki bocah ajaib di bidang pemrograman mendapat tawaran bekerja di sebuah perusahaan teknologi informasi (IT) Rusia tentunya setelah dia cukup umur.

Sergey, yang berasal dari kota St. Petersburg, Rusia, menjadi terkenal di negaranya karena mengunggah berbagai video tentang bahasa pemrograman alias coding sejak balita.

Video-video itu rupanya membuat Pro32, sebuah perusahaan keamanan komputer, terpikat. Sampai-sampai pihak manajemen mengirimkan penawaran kerja tertulis kepada Sergey.

Posisinya? Corporate training director alias direktur pelatihan perusahaan.

Namun, Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan di Rusia melarang anak di bawah umur 14 tahun untuk melakukan pekerjaan berbayar.

Artinya, Sergey tidak bisa menerima tawaran tersebut—setidaknya untuk saat ini.

CEO Pro32, Igor Mandik, mengatakan kepada BBC World Service bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan orang tua Sergey untuk mencari jalan tengah supaya mereka bisa tetap bekerja sama.

“Ayah Sergey, Kirill, terkejut akan tawaran kami. Dia bilang mereka dengan senang hati menantikan saat Sergey dapat bergabung dengan perusahaan,” tutur Mandik.