Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |08:17 WIB
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
Anak Ajaib Jadi Bos Perusahaan IT (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun yang dijuluki bocah ajaib di bidang pemrograman mendapat tawaran bekerja di sebuah perusahaan teknologi informasi (IT) Rusia tentunya setelah dia cukup umur.

Sergey, yang berasal dari kota St. Petersburg, Rusia, menjadi terkenal di negaranya karena mengunggah berbagai video tentang bahasa pemrograman alias coding sejak balita.

Video-video itu rupanya membuat Pro32, sebuah perusahaan keamanan komputer, terpikat. Sampai-sampai pihak manajemen mengirimkan penawaran kerja tertulis kepada Sergey.

Posisinya? Corporate training director alias direktur pelatihan perusahaan.

Namun, Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan di Rusia melarang anak di bawah umur 14 tahun untuk melakukan pekerjaan berbayar.

Artinya, Sergey tidak bisa menerima tawaran tersebut—setidaknya untuk saat ini.

CEO Pro32, Igor Mandik, mengatakan kepada BBC World Service bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan orang tua Sergey untuk mencari jalan tengah supaya mereka bisa tetap bekerja sama.

“Ayah Sergey, Kirill, terkejut akan tawaran kami. Dia bilang mereka dengan senang hati menantikan saat Sergey dapat bergabung dengan perusahaan,” tutur Mandik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/624/3088787/promosikan-bahasa-indonesia-kbri-canberra-undang-siswa-dan-orang-tua-ke-wisma-dubes-yi5Zj57hmx.jpg
Promosikan Bahasa Indonesia, KBRI Canberra Undang Siswa dan Orang Tua ke Wisma Dubes
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement