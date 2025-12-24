Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Riwayat Pendidikan Aura Kasih Ramai Dikaitkan dengan Ridwan Kamil

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |10:30 WIB
Riwayat Pendidikan Aura Kasih Ramai Dikaitkan dengan Ridwan Kamil
Riwayat Pendidikan Aura Kasih yang Lagi Ramai Dikaitkan dengan Ridwan Kamil. (Foto: IG Aura Kasih)
A
A
A

JAKARTA - Nama Aura Kasih tengah ramai dikaitkan dengan Ridwan Kamil. Latar belakang pendidikannya pun menjadi perhatian.

Spekulasi semakin ramai setelah beredar foto yang disebut-sebut memperlihatkan keduanya tengah berlibur bersama di Italia. Foto tersebut tersebar di media sosial. Sosok yang dinarasikan sebagai Aura Kasih terlihat mengenakan baju putih dan rok cokelat. Sementara sosok yang disebut sebagai Ridwan Kamil tampak mengenakan kemeja biru, celana pendek putih, dan topi.

Foto yang beredar di akun Instagram @gosip_danu itu hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan warganet.

Hebohnya foto tersebut membuat sosok Aura Kasih banyak dicari publik, termasuk riwayat pendidikan pelantun lagu Mari Bercinta tersebut.

Aura Kasih merupakan penyanyi dan aktris berkebangsaan Indonesia. Pemilik nama asli Shahiyani Febri Wiraatmadja ini lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 26 Februari 1987 dan memeluk agama Islam.

Anak dari pasangan Jajad Sugiyatna dan Laela ini mengawali kariernya sebagai finalis Miss Indonesia 2007 yang mewakili Provinsi Lampung. Usai mengikuti kontes kecantikan tersebut, Aura Kasih terjun ke dunia hiburan sebagai penyanyi.

 

