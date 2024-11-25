Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya

JAKARTA - Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal 25 November. Bagaimana awal mula sejarah ditetapkannya Hari Guru Nasional?

Sejarah Hari Guru Nasional

Sejarah Hari Guru Nasional bermula pada tahun 1945 silam. Persatuan Guru Republik Indonesia didirikan menggelar Kongres Guru Indonesia untuk pertama kalinya di Surakarta, Jawa Tengah.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Presiden Soeharto pada 24 November 1994. Peraturan tersebut adalah keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 1994 tentang hari Guru Nasional

Penetapan Hari Guru Nasional ini berkaitan dengan terbentuknya organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Sebelum disebut PGRI, organisasi ini dikenal dengan sebutan Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB), yang digagas pada masa penjajahan Belanda.

Kemudian, Organisasi PGHB dibentuk pada 1912 dengan melibatkan para tenaga pendidik, mulai dari kepala sekolah, guru desa, guru bantu, dan pemilik sekolah. Organisasi ini kemudian terbagi lagi menjadi dua yakni Persatuan Guru Bantu (PGB) dan Perserikatan Guru Desa (PGD).