HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |16:15 WIB
Ini Pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK
Ini Pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang Kena OTT KPK (Foto: Ist)
JAKARTA - Ini pendidikan Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang terkena OTT KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis 18 Desember 2025. Salah satu yang ikut terjaring OTT merupakan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

“Benar, salah satunya (Bupati Bekasi tertangkap),” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (19/12/2025).

KPK menyebut penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Ade Kuswara dan beberapa pihak yang ikut terjaring. Hingga kini, Budi juga belum merinci soal perkara tersebut.

Berikut adalah Riwayat Pendidikan Bupati Bekasi Ade Kuswara:

Dia pernah bersekolah di SD Negeri Sukadami 03 (2000–2006) kemudian menlanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Cikarang Selatan (2006–2009) dan SMA Negeri 1 Cikarang Selatan (2009–2012). 

Setelah menamatkan pendidikan SMA, ia melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Presiden dan meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2016. Hingga saat ini, KPK juga belum menetapkan status hukum terhadap pihak yang tertangkap tangan. KPK mempunyai waktu 1 × 24 jam untuk menentukan status hukum itu.

Sebagai informasi, KPK menggelar OTT di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Operasi senyap ini dilakukan pada Kamis 18 Desember 2025. Di waktu yang sama Ruang Kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang berlokasi di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi memang sudah disegel. Segel itu bertuliskan logo dan lambang lembaga antirasuah KPK.
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

