HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Perkiraan Jadwal Libur Awal Puasa 2026 untuk Siswa dan Guru

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |13:07 WIB
Ini Perkiraan Jadwal Libur Awal Puasa 2026 untuk Siswa dan Guru
Ini Perkiraan Jadwal Libur Awal Puasa 2026 untuk Siswa dan Guru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini Perkiraan Jadwal Libur Awal Puasa 2026 untuk Siswa dan Guru. Tahun ajaran 2025/2025 sudah memasuki semester genap. Pada semseter genap ini, pada siswa akan mendapatkan libur puasa dan lebaran 2026. 

Kalender pendidikan di setiap provinsi umumnya berbeda sehingga jadwal libur pun bisa tak sama. Namun biasanya tidak jauh berbeda hanya berselang 1-2 hari saja. Berikut adalah perkiraan jadwal libur awal puasa 2026 yang dirangkum Okezone.


Jadwal Libur Semester Genap 2025/2026

Januari 2026
1 Januari 2026: Libur Tahun Baru Masehi 2026
16 Januari 2026: Libur Isra Mi’raj

Februari 2026
16 – 20 Februari 2026: Perkiraan Libur Awal Puasa Ramadan 1447 H
17 Februari 2026: Libur Tahun Baru Imlek

Maret 2026
16 – 27 Maret 2026: Libur Idul Fitri 1446 H untuk Siswa SD, SMP, SMA dan Sederajat
19 Maret 2026: Libur Hari Suci Nyepi
20 – 21 Maret 2026: Libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H

