JAKARTA – Libur sekolah Desember 2025 mulai tanggal berapa? Berikut jadwal lengkap libur sekolah Desember di berbagai provinsi.
Pemerintah telah menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang SD, SMP, SMA, SMK tahun ajaran 2025–2026. Untuk diketahui, tahun ajaran 2025/2026 dimulai pada 14 Juli 2025 dan berakhir pada 19 Juni 2026, dengan semester ganjil berlangsung dari 14 Juli hingga 19 Desember 2025, dan semester genap dari 5 Januari hingga 19 Juni 2026.
Jika mengacu pada kalender akademik tahun ajaran 2025/2026, pembagian rapor dijadwalkan pada 19 Desember 2025, sedangkan libur semester ganjil berlangsung pada 2–4 Januari 2026.
Pulau Jawa & Bali
DKI Jakarta: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Banten: 20 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Jawa Barat: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 12 Januari 2026
Jawa Tengah: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
DI Yogyakarta: 22–31 Desember 2025, masuk 2 Januari 2026
Jawa Timur: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Bali: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026