Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Libur Sekolah Desember 2025 Mulai Tanggal Berapa?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |12:41 WIB
Libur Sekolah Desember 2025 Mulai Tanggal Berapa?
Libur Sekolah Desember 2025 Mulai Tanggal Berapa? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Libur sekolah Desember 2025 mulai tanggal berapa? Berikut jadwal lengkap libur sekolah Desember di berbagai provinsi.

Pemerintah telah menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang SD, SMP, SMA, SMK tahun ajaran 2025–2026. Untuk diketahui, tahun ajaran 2025/2026 dimulai pada 14 Juli 2025 dan berakhir pada 19 Juni 2026, dengan semester ganjil berlangsung dari 14 Juli hingga 19 Desember 2025, dan semester genap dari 5 Januari hingga 19 Juni 2026.

Jika mengacu pada kalender akademik tahun ajaran 2025/2026, pembagian rapor dijadwalkan pada 19 Desember 2025, sedangkan libur semester ganjil berlangsung pada 2–4 Januari 2026.

Berikut daftar lengkap libur sekolah Desember 2025

Pulau Jawa & Bali

DKI Jakarta: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Banten: 20 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Jawa Barat: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 12 Januari 2026

Jawa Tengah: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

DI Yogyakarta: 22–31 Desember 2025, masuk 2 Januari 2026

Jawa Timur: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Bali: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/624/3189075/sekolah-aYTz_large.jpg
Teknologi dan AI Berkembang, Anak Tak Hanya Butuh Kemampuan Akademik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184739/viral-b7qJ_large.jpg
Kisah Siswa SD di Gowa yang Viral karena Hanya Membawa Bekal Ubi ke Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184314/sekolah-DlQN_large.jpg
Assembly SD Islam Al Azhar 1 Kebayoran Baru Angkat Tema 'Buku Ajaib Kebudayaan Indonesia'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/624/3184124/mendikdasmen-yKX5_large.jpg
Mendikdasmen: Digitalisasi Pembelajaran Sudah 75%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/624/3183392/sekolah-yI2x_large.jpg
Kapan Libur Sekolah Semester Ganjil 2025/2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/624/3183309/tka-7YnH_large.jpg
Kapan Nilai TKA SMA 2025 Resmi Keluar? Ini Jadwal Lengkapnya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement