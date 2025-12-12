Libur Sekolah Desember 2025 Mulai Tanggal Berapa?

Libur Sekolah Desember 2025 Mulai Tanggal Berapa?

JAKARTA – Libur sekolah Desember 2025 mulai tanggal berapa? Berikut jadwal lengkap libur sekolah Desember di berbagai provinsi.

Pemerintah telah menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang SD, SMP, SMA, SMK tahun ajaran 2025–2026. Untuk diketahui, tahun ajaran 2025/2026 dimulai pada 14 Juli 2025 dan berakhir pada 19 Juni 2026, dengan semester ganjil berlangsung dari 14 Juli hingga 19 Desember 2025, dan semester genap dari 5 Januari hingga 19 Juni 2026.

Jika mengacu pada kalender akademik tahun ajaran 2025/2026, pembagian rapor dijadwalkan pada 19 Desember 2025, sedangkan libur semester ganjil berlangsung pada 2–4 Januari 2026.

Berikut daftar lengkap libur sekolah Desember 2025

Pulau Jawa & Bali

DKI Jakarta: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Banten: 20 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Jawa Barat: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 12 Januari 2026

Jawa Tengah: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

DI Yogyakarta: 22–31 Desember 2025, masuk 2 Januari 2026

Jawa Timur: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Bali: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026