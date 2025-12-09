Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Berikut Jadwal Lengkap Libur Sekolah Semester Ganjil 2024–2025 di Berbagai Provinsi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |16:12 WIB
Berikut Jadwal Lengkap Libur Sekolah Semester Ganjil 2024–2025 di Berbagai Provinsi
Berikut Jadwal Lengkap Libur Sekolah Semester Ganjil 2024–2025 di Berbagai Provinsi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Berikut jadwal lengkap libur sekolah semester ganjil 2024–2025 di berbagai provinsi. Pemerintah telah menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang SD, SMP, SMA, SMK tahun ajaran 2025–2026.

Untuk diketahui, tahun ajaran 2025/2026 dimulai pada 14 Juli 2025 dan berakhir pada 19 Juni 2026, dengan semester ganjil berlangsung dari 14 Juli hingga 19 Desember 2025, dan semester genap dari 5 Januari hingga 19 Juni 2026.

Jika mengacu pada kalender akademik tahun ajaran 2025/2026, pembagian rapor dijadwalkan pada 19 Desember 2025, sedangkan libur semester ganjil berlangsung pada 2–4 Januari 2026.

Berikut daftar lengkap libur semester ganjil di sejumlah provinsi:

Sumatera
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan: 22 Desember 2025 – 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Bengkulu: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Riau & Kepulauan Riau: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Jambi: 20 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Lampung: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Pulau Jawa & Bali
DKI Jakarta: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Banten: 20 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Jawa Barat: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 12 Januari 2026
Jawa Tengah: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
DI Yogyakarta: 22–31 Desember 2025, masuk 2 Januari 2026
Jawa Timur: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Bali: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Nusa Tenggara:
NTB: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk kembali 5 Januari 2026
NTT: 20 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk kembali 5 Januari 2026

Sulawesi:
Gorontalo: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
Sulawesi Barat, Tengah, Tenggara: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 2 Januari 2026
Sulawesi Utara: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 7 Januari 2026
Sulawesi Selatan: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Halaman:
1 2
