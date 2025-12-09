Berikut Jadwal Lengkap Libur Sekolah Semester Ganjil 2024–2025 di Berbagai Provinsi

JAKARTA – Berikut jadwal lengkap libur sekolah semester ganjil 2024–2025 di berbagai provinsi. Pemerintah telah menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 jenjang SD, SMP, SMA, SMK tahun ajaran 2025–2026.

Untuk diketahui, tahun ajaran 2025/2026 dimulai pada 14 Juli 2025 dan berakhir pada 19 Juni 2026, dengan semester ganjil berlangsung dari 14 Juli hingga 19 Desember 2025, dan semester genap dari 5 Januari hingga 19 Juni 2026.

Jika mengacu pada kalender akademik tahun ajaran 2025/2026, pembagian rapor dijadwalkan pada 19 Desember 2025, sedangkan libur semester ganjil berlangsung pada 2–4 Januari 2026.

Berikut daftar lengkap libur semester ganjil di sejumlah provinsi:

Sumatera

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan: 22 Desember 2025 – 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Bengkulu: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Riau & Kepulauan Riau: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Jambi: 20 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Lampung: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Pulau Jawa & Bali

DKI Jakarta: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Banten: 20 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Jawa Barat: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 12 Januari 2026

Jawa Tengah: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

DI Yogyakarta: 22–31 Desember 2025, masuk 2 Januari 2026

Jawa Timur: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Bali: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Nusa Tenggara:

NTB: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk kembali 5 Januari 2026

NTT: 20 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk kembali 5 Januari 2026

Sulawesi:

Gorontalo: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026

Sulawesi Barat, Tengah, Tenggara: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 2 Januari 2026

Sulawesi Utara: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 7 Januari 2026

Sulawesi Selatan: 22 Desember 2025 – 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026