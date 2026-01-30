Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

15 Contoh Soal TKA Matematika Kelas 6 SD 2026 Serta Jawabannya

Dian AF , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |18:08 WIB
15 Contoh Soal TKA Matematika Kelas 6 SD 2026 Serta Jawabannya
15 Contoh Soal TKA Matematika Kelas 6 SD 2026 Serta Jawabannya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah kamu siap untuk menghadapi ujian TKA Matematika kelas 6 SD di tahun 2026? Yuk, kita persiapkan dengan latihan soal-soal yang dapat membantu kamu memahami materi dan meningkatkan kemampuan matematikamu! Berikut ini adalah beberapa contoh soal TKA kelas 6 SD 2026 lengkap dengan jawabannya.

1. Jika 35 + 45 = x, berapakah nilai x?

A. 75

B. 85

C. 90

D. 100

Jawaban: B. 85

2. 40 - 18 = x, berapakah nilai x?

A. 20

B. 22

C. 18

D. 25

Jawaban: B. 22

3. 5 × 8 = x, berapakah nilai x?

A. 35

B. 40

C. 45

D. 50

Jawaban: B. 40

4. 120 ÷ 6 = x, berapakah nilai x?

A. 20

B. 15

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/624/3197328/tka-yTxu_large.jpg
Ini Link Simulasi TKA Jenjang SD–SMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/624/3197054/guru-6xDf_large.jpg
Kisah Haru Nur Ali, Guru di Tapanuli Selatan yang Hibahkan 7.500 Meter Tanahnya untuk Bangun Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/624/3195652/sekolah-q6IW_large.jpg
Perbedaan dan Bentuk Soal TKA SD–SMP 2026 yang Wajib Diketahui Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/624/3194022/sekolah-AFTr_large.jpg
Ini Perkiraan Jadwal Libur Awal Puasa 2026 untuk Siswa dan Guru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/624/3193379/tka-DVMf_large.jpg
5 Provinsi dengan Rata-rata Nilai Matematika Tertinggi di TKA 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/624/3189513/pram-f5Oj_large.jpg
Murid SDN 01 Cilincing Belajar Online Pasca Insiden Murid Ditabrak Mobil MBG
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement