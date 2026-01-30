JAKARTA - Apakah kamu siap untuk menghadapi ujian TKA Matematika kelas 6 SD di tahun 2026? Yuk, kita persiapkan dengan latihan soal-soal yang dapat membantu kamu memahami materi dan meningkatkan kemampuan matematikamu! Berikut ini adalah beberapa contoh soal TKA kelas 6 SD 2026 lengkap dengan jawabannya.
1. Jika 35 + 45 = x, berapakah nilai x?
A. 75
B. 85
C. 90
D. 100
Jawaban: B. 85
2. 40 - 18 = x, berapakah nilai x?
A. 20
B. 22
C. 18
D. 25
Jawaban: B. 22
3. 5 × 8 = x, berapakah nilai x?
A. 35
B. 40
C. 45
D. 50
Jawaban: B. 40
4. 120 ÷ 6 = x, berapakah nilai x?
A. 20
B. 15