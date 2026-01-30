15 Contoh Soal TKA Matematika Kelas 6 SD 2026 Serta Jawabannya

JAKARTA - Apakah kamu siap untuk menghadapi ujian TKA Matematika kelas 6 SD di tahun 2026? Yuk, kita persiapkan dengan latihan soal-soal yang dapat membantu kamu memahami materi dan meningkatkan kemampuan matematikamu! Berikut ini adalah beberapa contoh soal TKA kelas 6 SD 2026 lengkap dengan jawabannya.

1. Jika 35 + 45 = x, berapakah nilai x?

A. 75

B. 85

C. 90

D. 100

Jawaban: B. 85

2. 40 - 18 = x, berapakah nilai x?

A. 20

B. 22

C. 18

D. 25

Jawaban: B. 22

3. 5 × 8 = x, berapakah nilai x?

A. 35

B. 40

C. 45

D. 50

Jawaban: B. 40

4. 120 ÷ 6 = x, berapakah nilai x?

A. 20

B. 15