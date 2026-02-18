Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Jadwal Lengkap Anak Sekolah Selama Ramadhan 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |10:01 WIB
Ini Jadwal Lengkap Anak Sekolah Selama Ramadhan 2026
Ini Jadwal Lengkap Anak Sekolah Selama Ramadhan 2026 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah telah menyiapkan pengaturan kegiatan belajar mengajar selama Ramadhan 2026, termasuk penyesuaian jam sekolah, libur awal puasa, hingga libur Idul Fitri 1447 H. Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara aktivitas akademik dan ibadah siswa selama bulan suci.

Libur Sekolah Awal Ramadhan 2026

Pada awal Ramadhan, sekolah biasanya memberikan libur beberapa hari pertama puasa. Kebijakan ini bertujuan untuk:

  • Memberikan waktu adaptasi bagi siswa dalam menjalankan ibadah puasa
  • Menjaga kesiapan fisik dan mental peserta didik
  • Mengoptimalkan kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat dan tadarus

Setelah masa libur awal, kegiatan belajar kembali berlangsung dengan penyesuaian, seperti: 

  • Pengurangan durasi jam pelajaran
  • Penyesuaian jam masuk dan pulang sekolah
  • Penambahan kegiatan pembinaan karakter dan keagamaan
  • Durasi pasti libur awal Ramadhan mengikuti kalender pendidikan masing-masing daerah.

Libur Nasional dan Libur Sekolah Idul Fitri 2026

Untuk Idul Fitri 1447 H, yang diperkirakan jatuh pada 21–22 Maret 2026, pemerintah menetapkannya sebagai hari libur nasional melalui keputusan bersama. Melalui SKB 3 Menteri tersebut, tanggal 21–22 Maret 2026 ditetapkan sebagai libur nasional Idul Fitri, disertai cuti bersama di sekitar tanggal tersebut. Namun, jadwal libur sekolah secara penuh termasuk kapan mulai libur dan kembali masuk ditentukan oleh Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota agar tetap memenuhi jumlah hari belajar efektif.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/624/3202047/sekolah-EXrP_large.jpg
Viral Siswa SD Minta MBG Diganti Uang Rp15 Ribu saat Puasa, Buat Beli Takjil dan Baju Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/624/3198576/sekolah-N4jK_large.jpg
15 Contoh Soal TKA Bahasa Indonesia Kelas 6 SD 2026 Lengkap dengan Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/624/3198571/sekolah-4RSH_large.jpg
15 Contoh Soal TKA Matematika Kelas 6 SD 2026 Serta Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/624/3197328/tka-yTxu_large.jpg
Ini Link Simulasi TKA Jenjang SD–SMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/624/3197054/guru-6xDf_large.jpg
Kisah Haru Nur Ali, Guru di Tapanuli Selatan yang Hibahkan 7.500 Meter Tanahnya untuk Bangun Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/624/3195652/sekolah-q6IW_large.jpg
Perbedaan dan Bentuk Soal TKA SD–SMP 2026 yang Wajib Diketahui Siswa
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement