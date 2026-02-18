Ini Jadwal Lengkap Anak Sekolah Selama Ramadhan 2026

JAKARTA – Pemerintah telah menyiapkan pengaturan kegiatan belajar mengajar selama Ramadhan 2026, termasuk penyesuaian jam sekolah, libur awal puasa, hingga libur Idul Fitri 1447 H. Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara aktivitas akademik dan ibadah siswa selama bulan suci.

Libur Sekolah Awal Ramadhan 2026

Pada awal Ramadhan, sekolah biasanya memberikan libur beberapa hari pertama puasa. Kebijakan ini bertujuan untuk:

Memberikan waktu adaptasi bagi siswa dalam menjalankan ibadah puasa

Menjaga kesiapan fisik dan mental peserta didik

Mengoptimalkan kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat dan tadarus

Setelah masa libur awal, kegiatan belajar kembali berlangsung dengan penyesuaian, seperti:

Pengurangan durasi jam pelajaran

Penyesuaian jam masuk dan pulang sekolah

Penambahan kegiatan pembinaan karakter dan keagamaan

Durasi pasti libur awal Ramadhan mengikuti kalender pendidikan masing-masing daerah.

Libur Nasional dan Libur Sekolah Idul Fitri 2026

Untuk Idul Fitri 1447 H, yang diperkirakan jatuh pada 21–22 Maret 2026, pemerintah menetapkannya sebagai hari libur nasional melalui keputusan bersama. Melalui SKB 3 Menteri tersebut, tanggal 21–22 Maret 2026 ditetapkan sebagai libur nasional Idul Fitri, disertai cuti bersama di sekitar tanggal tersebut. Namun, jadwal libur sekolah secara penuh termasuk kapan mulai libur dan kembali masuk ditentukan oleh Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota agar tetap memenuhi jumlah hari belajar efektif.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

