Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Siswa SD Minta MBG Diganti Uang Rp15 Ribu saat Puasa, Buat Beli Takjil dan Baju Lebaran

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |13:11 WIB
Viral Siswa SD Minta MBG Diganti Uang Rp15 Ribu saat Puasa, Buat Beli Takjil dan Baju Lebaran
Viral Siswa SD Minta MBG Diganti Uang Rp15 Ribu saat Puasa, Buat Beli Takjil dan Baju Lebaran (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial seorang anak SD meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada para siswa setiap hari diganti dengan uang tunai Rp15 ribu pada bulan Ramadan nanti.

Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok bernama Ibrahim Khafid. Dalam video tersebut, seorang anak SD yang tengah mengikuti jam pelajaran olahraga dengan santai meminta agar MBG pada bulan Ramadan diganti dengan uang Rp15 ribu.

“Untuk pemerintah yang terkait, kami mohon MBG-nya pas puasa diganti dengan uang Rp15.000,” kata sang bocah, dikutip Selasa (17/2/2026).

Hal itu diminta bocah tersebut agar dirinya sebagai anak SD dapat menggunakan uang Rp15 ribu pengganti MBG untuk membeli takjil berbuka puasa dan sisanya ditabung untuk membeli baju Lebaran.

“Untuk kami membeli takjil dan uang sisanya akan kami sisihkan untuk menabung. Kan enak jadinya kalau punya baju baru dari pemerintah pas Lebaran, kan keren,” ucap dia.

Video tersebut pun langsung viral dan saat ini telah mendapat 34,8 ribu suka, 2.512 komentar, dan 2.073 kali dibagikan oleh warganet lainnya. Tak hanya itu, beberapa warganet juga memberikan tanggapan dalam kolom komentar dengan nada menyindir pemerintah terkait program MBG.

“10 ribu buat beli takjil, yang 5 ribu buat beli baju keren buat adek, tapi tikusnya nanti makan kawat,” tulis warganet dengan akun bernama W********.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Siswa SD MBG Viral Sekolah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/624/3198576/sekolah-N4jK_large.jpg
15 Contoh Soal TKA Bahasa Indonesia Kelas 6 SD 2026 Lengkap dengan Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/624/3198571/sekolah-4RSH_large.jpg
15 Contoh Soal TKA Matematika Kelas 6 SD 2026 Serta Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/624/3197328/tka-yTxu_large.jpg
Ini Link Simulasi TKA Jenjang SD–SMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/624/3197054/guru-6xDf_large.jpg
Kisah Haru Nur Ali, Guru di Tapanuli Selatan yang Hibahkan 7.500 Meter Tanahnya untuk Bangun Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/624/3195652/sekolah-q6IW_large.jpg
Perbedaan dan Bentuk Soal TKA SD–SMP 2026 yang Wajib Diketahui Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/624/3194022/sekolah-AFTr_large.jpg
Ini Perkiraan Jadwal Libur Awal Puasa 2026 untuk Siswa dan Guru
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement