Viral Siswa SD Minta MBG Diganti Uang Rp15 Ribu saat Puasa, Buat Beli Takjil dan Baju Lebaran (Foto: TikTok)

JAKARTA - Viral di media sosial seorang anak SD meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan kepada para siswa setiap hari diganti dengan uang tunai Rp15 ribu pada bulan Ramadan nanti.

Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok bernama Ibrahim Khafid. Dalam video tersebut, seorang anak SD yang tengah mengikuti jam pelajaran olahraga dengan santai meminta agar MBG pada bulan Ramadan diganti dengan uang Rp15 ribu.

“Untuk pemerintah yang terkait, kami mohon MBG-nya pas puasa diganti dengan uang Rp15.000,” kata sang bocah, dikutip Selasa (17/2/2026).

Hal itu diminta bocah tersebut agar dirinya sebagai anak SD dapat menggunakan uang Rp15 ribu pengganti MBG untuk membeli takjil berbuka puasa dan sisanya ditabung untuk membeli baju Lebaran.

“Untuk kami membeli takjil dan uang sisanya akan kami sisihkan untuk menabung. Kan enak jadinya kalau punya baju baru dari pemerintah pas Lebaran, kan keren,” ucap dia.

Video tersebut pun langsung viral dan saat ini telah mendapat 34,8 ribu suka, 2.512 komentar, dan 2.073 kali dibagikan oleh warganet lainnya. Tak hanya itu, beberapa warganet juga memberikan tanggapan dalam kolom komentar dengan nada menyindir pemerintah terkait program MBG.

“10 ribu buat beli takjil, yang 5 ribu buat beli baju keren buat adek, tapi tikusnya nanti makan kawat,” tulis warganet dengan akun bernama W********.