Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

15 Contoh Soal TKA Bahasa Indonesia Kelas 6 SD 2026 Lengkap dengan Jawabannya

Dian AF , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |19:18 WIB
15 Contoh Soal TKA Bahasa Indonesia Kelas 6 SD 2026 Lengkap dengan Jawabannya
15 Contoh Soal TKA Bahasa Indonesia Kelas 6 SD 2026 Lengkap dengan Jawabannya (Foto: Sindo)
A
A
A

JAKARTA - Contoh soal TKA Bahasa Indonesia kelas 6 SD 2026 lengkap dengan jawabannya menarik untuk diulas. Para siswa bisa melakukan simulasi dengan contoh soal TKA berikut.

Okezone akan merangkum contoh soal TKA Bahasa Indonesia kelas 6 SD 2026, lengkap dengan kunci jawabannya yang dapat dijadikan panduan untuk belajar.

1. Apa sinonim dari kata "cepat"?

A. Lambat

B. Cepat

C. Gesit

D. Sederhana

Jawaban: C. Gesit

2. Apa antonim dari kata "baik"?

A. Buruk

B. Luar biasa

C. Hebat

D. Cerdas

Jawaban: A. Buruk



 

Bacalah teks berikut dan Lengkapi Jawabannya!

"Pada suatu pagi yang cerah, Siti berjalan menuju sekolah dengan semangat. Ia sangat senang karena hari itu ada ujian olahraga yang sudah lama dinantikannya."

3. Apa yang membuat Siti senang?

A. Mendapatkan hadiah

B. Ujian olahraga

C. Liburan sekolah

D. Bertemu teman-teman

Jawaban: B. Ujian olahraga

4. Kalimat utama dalam paragraf berikut adalah:

"Pada hari Minggu, Ayah membawa kami ke taman. Kami bermain bola dan menikmati angin segar. Setelah itu, kami makan es krim bersama."

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/624/3198571/sekolah-4RSH_large.jpg
15 Contoh Soal TKA Matematika Kelas 6 SD 2026 Serta Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/624/3197328/tka-yTxu_large.jpg
Ini Link Simulasi TKA Jenjang SD–SMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/624/3197054/guru-6xDf_large.jpg
Kisah Haru Nur Ali, Guru di Tapanuli Selatan yang Hibahkan 7.500 Meter Tanahnya untuk Bangun Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/624/3195652/sekolah-q6IW_large.jpg
Perbedaan dan Bentuk Soal TKA SD–SMP 2026 yang Wajib Diketahui Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/624/3194022/sekolah-AFTr_large.jpg
Ini Perkiraan Jadwal Libur Awal Puasa 2026 untuk Siswa dan Guru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/624/3193379/tka-DVMf_large.jpg
5 Provinsi dengan Rata-rata Nilai Matematika Tertinggi di TKA 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement