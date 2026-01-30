15 Contoh Soal TKA Bahasa Indonesia Kelas 6 SD 2026 Lengkap dengan Jawabannya

15 Contoh Soal TKA Bahasa Indonesia Kelas 6 SD 2026 Lengkap dengan Jawabannya (Foto: Sindo)

JAKARTA - Contoh soal TKA Bahasa Indonesia kelas 6 SD 2026 lengkap dengan jawabannya menarik untuk diulas. Para siswa bisa melakukan simulasi dengan contoh soal TKA berikut.

Okezone akan merangkum contoh soal TKA Bahasa Indonesia kelas 6 SD 2026, lengkap dengan kunci jawabannya yang dapat dijadikan panduan untuk belajar.

1. Apa sinonim dari kata "cepat"?

A. Lambat

B. Cepat

C. Gesit

D. Sederhana

Jawaban: C. Gesit

2. Apa antonim dari kata "baik"?

A. Buruk

B. Luar biasa

C. Hebat

D. Cerdas

Jawaban: A. Buruk







Bacalah teks berikut dan Lengkapi Jawabannya!

"Pada suatu pagi yang cerah, Siti berjalan menuju sekolah dengan semangat. Ia sangat senang karena hari itu ada ujian olahraga yang sudah lama dinantikannya."

3. Apa yang membuat Siti senang?

A. Mendapatkan hadiah

B. Ujian olahraga

C. Liburan sekolah

D. Bertemu teman-teman

Jawaban: B. Ujian olahraga

4. Kalimat utama dalam paragraf berikut adalah:

"Pada hari Minggu, Ayah membawa kami ke taman. Kami bermain bola dan menikmati angin segar. Setelah itu, kami makan es krim bersama."