Daftar Jurusan yang Dibutuhkan di Rekrutmen PPPK Kemenham 2026

JAKARTA – Daftar jurusan yang dibutuhkan di rekrutmen PPPK Kemenham 2026. Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2026 mulai 7 Januari 2026. Rekrutmen ini menyediakan 500 formasi yang tersebar di berbagai unit kerja strategis Kemenham.

Seleksi PPPK Kemenham 2026 terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan umum dan khusus, termasuk latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan jabatan. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.id.

Total 500 kuota PPPK Kemenham 2026 akan ditempatkan di beberapa unit kerja, antara lain:

Sekretariat Jenderal

Inspektorat Jenderal

Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia

Pusat Data dan Informasi Hak Asasi Manusia

Kantor Wilayah Kemenham di 38 wilayah kerja di seluruh Indonesia

Jurusan yang Dibutuhkan Rekrutmen PPPK Kemenham

Analis SDM Ahli Pertama: S-1/D-IV Administrasi Negara, Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Manajemen, Pemerintahan

Penata Layanan Operasional: S-1 Semua Jurusan

Perencana Ahli Pertama: S-1/D-IV Ekonomi, Manajemen, Hukum, Politik, Statistika, Sistem Informasi

Pengelola Layanan Operasional: D-III Semua Jurusan

Apoteker Ahli Pertama: S-1 Farmasi dan Profesi Apoteker

Syarat Umum PPPK Kemenham 2026

Beberapa persyaratan umum yang wajib dipenuhi pelamar, antara lain:

Warga Negara Indonesia (WNI)

Usia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun

Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sesuai bidang jabatan

IPK minimal 2,74

Memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan lain yang ditetapkan panitia

