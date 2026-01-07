Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Jurusan yang Dibutuhkan di Rekrutmen PPPK Kemenham 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |15:46 WIB
Daftar Jurusan yang Dibutuhkan di Rekrutmen PPPK Kemenham 2026
Daftar Jurusan yang Dibutuhkan di Rekrutmen PPPK Kemenham 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Daftar jurusan yang dibutuhkan di rekrutmen PPPK Kemenham 2026. Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2026 mulai 7 Januari 2026. Rekrutmen ini menyediakan 500 formasi yang tersebar di berbagai unit kerja strategis Kemenham.

Seleksi PPPK Kemenham 2026 terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan umum dan khusus, termasuk latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan jabatan. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.id.

Total 500 kuota PPPK Kemenham 2026 akan ditempatkan di beberapa unit kerja, antara lain:

  • Sekretariat Jenderal
  • Inspektorat Jenderal
  • Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia
  • Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia
  • Pusat Data dan Informasi Hak Asasi Manusia
  • Kantor Wilayah Kemenham di 38 wilayah kerja di seluruh Indonesia

Jurusan yang Dibutuhkan Rekrutmen PPPK Kemenham

  • Analis SDM Ahli Pertama: S-1/D-IV Administrasi Negara, Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Manajemen, Pemerintahan
  • Penata Layanan Operasional: S-1 Semua Jurusan
  • Perencana Ahli Pertama: S-1/D-IV Ekonomi, Manajemen, Hukum, Politik, Statistika, Sistem Informasi
  • Pengelola Layanan Operasional: D-III Semua Jurusan
  • Apoteker Ahli Pertama: S-1 Farmasi dan Profesi Apoteker

Syarat Umum PPPK Kemenham 2026

Beberapa persyaratan umum yang wajib dipenuhi pelamar, antara lain:

  • Warga Negara Indonesia (WNI)
  • Usia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun
  • Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sesuai bidang jabatan
  • IPK minimal 2,74
  • Memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan lain yang ditetapkan panitia

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Telusuri berita edukasi lainnya
