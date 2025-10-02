Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Link Resmi dan Panduan Cek NIP PPPK Paruh Waktu di MOLA BKN

Muhammad Alfahrezy Rhomadon , Jurnalis-Kamis, 02 Oktober 2025 |20:38 WIB
Link Resmi dan Panduan Cek NIP PPPK Paruh Waktu di MOLA BKN
Link Resmi dan Panduan Cek NIP PPPK Paruh Waktu di MOLA BKN
A
A
A

JAKARTA  — Bagi tenaga non-ASN yang dinyatakan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, tahap berikutnya adalah penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP/NI). Proses ini kini bisa dipantau secara daring melalui platform MOLA BKN (Monitoring Layanan BKN) di situs resmi monitoring-siasn.bkn.go.id.

Apa Itu MOLA BKN?

MOLA (Monitoring Layanan) BKN merupakan layanan berbasis online untuk memantau progres administrasi kepegawaian. Fitur yang tersedia mencakup penetapan NIP/NI PPPK, kenaikan pangkat, mutasi instansi, pencantuman gelar, hingga pemberhentian PNS. Layanan ini dapat diakses gratis tanpa biaya tambahan.

Cara Cek NIP/NI PPPK Paruh Waktu di MOLA BKN

  • Akses situs monitoring-siasn.bkn.go.id.
  • Klik menu “Cek Layanan”.
  • Pilih kategori “Penetapan NIP/NI PPPK”.
  • Masukkan nomor peserta seleksi PPPK.
  • Isi verifikasi Captcha yang tersedia.
  • Tekan tombol “Monitor Usulan”.
  • Status akan ditampilkan, apakah usulan masih diproses atau sudah diterbitkan NIP/NI.
  • Jika data belum muncul, peserta diminta menunggu atau menghubungi instansi pengusul untuk memastikan usulan telah dikirim ke BKN.

Jadwal PPPK Paruh Waktu 2025

  • Usulan penetapan kebutuhan instansi: 7–25 Agustus 2025
  • Penetapan kebutuhan oleh KemenPANRB: 26 Agustus–4 September 2025
  • Pengumuman alokasi kebutuhan: 27 Agustus–6 September 2025
  • Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH): 28 Agustus–15 September 2025
  • Usul penetapan NIP/NI: 28 Agustus–20 September 2025
  • Penetapan NIP/NI oleh BKN: 28 Agustus–30 September 2025
  • Peserta diimbau rutin mengecek perkembangan melalui MOLA BKN dan kanal resmi instansi terkait.

Tips Agar Lancar

  • Input data dengan benar saat cek status.
  • Cek berkala jika status belum muncul.
  • Lengkapi pengisian DRH sebelum tenggat.
  • Pantau email SSCASN untuk notifikasi.
  • Gunakan hanya tautan resmi BKN agar terhindar dari penipuan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

