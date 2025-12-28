Unik, Sekeluarga Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Wisuda Bareng

JAKARTA - Pengalaman unik terjadi pada sebuah keluarga, di mana anggota keluarga yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak perempuannya berhasil lulus dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan diwisuda bersama.

Mereka adalah Dr. Elisatin Ernawati, S.H., M.Kn. dan Dr. Ahmad Syaifudin, S.H., M.H., beserta putri tercinta mereka, Salma Sari Dewi, S.H. Menurut Elisatin, wisuda tersebut menjadi puncak dari proses panjang dan melelahkan. Ia menyebut momen ini sebagai “kristalisasi dari proses akademik yang sulit,” mengingat mereka bertiga harus membagi waktu, energi, dan sumber daya untuk menyelesaikan studi masing-masing, mulai dari jenjang doktoral hingga sarjana.

“Ketika kami bertiga akhirnya bisa menyelesaikan studi dan lulus bersama, itu adalah momen yang paling menakjubkan, hadiah tak ternilai dari Allah SWT,” katanya, seperti dikutip dari laman Universitas Brawijaya, Minggu (28/12/2025).

Pada momen yang biasanya dihadiri orangtua sebagai pendamping, situasi keluarga ini justru membuat dirinya dan sang suami menjadi sistem pendukung timbal balik.

“Orangtua suami saya telah meninggal dunia, dan orangtua saya sedang sakit, sehingga kami benar-benar menjadi sistem pendukung satu sama lain. Kami mengabadikan momen ini dengan rasa syukur,” ujarnya.