Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Unik, Sekeluarga Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Wisuda Bareng

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |12:45 WIB
Unik, Sekeluarga Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Wisuda Bareng
Unik, Sekeluarga Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Wisuda Bareng. (Foto: UB)
A
A
A

JAKARTA - Pengalaman unik terjadi pada sebuah keluarga, di mana anggota keluarga yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak perempuannya berhasil lulus dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan diwisuda bersama.

Mereka adalah Dr. Elisatin Ernawati, S.H., M.Kn. dan Dr. Ahmad Syaifudin, S.H., M.H., beserta putri tercinta mereka, Salma Sari Dewi, S.H. Menurut Elisatin, wisuda tersebut menjadi puncak dari proses panjang dan melelahkan. Ia menyebut momen ini sebagai “kristalisasi dari proses akademik yang sulit,” mengingat mereka bertiga harus membagi waktu, energi, dan sumber daya untuk menyelesaikan studi masing-masing, mulai dari jenjang doktoral hingga sarjana.

“Ketika kami bertiga akhirnya bisa menyelesaikan studi dan lulus bersama, itu adalah momen yang paling menakjubkan, hadiah tak ternilai dari Allah SWT,” katanya, seperti dikutip dari laman Universitas Brawijaya, Minggu (28/12/2025).

Pada momen yang biasanya dihadiri orangtua sebagai pendamping, situasi keluarga ini justru membuat dirinya dan sang suami menjadi sistem pendukung timbal balik.

“Orangtua suami saya telah meninggal dunia, dan orangtua saya sedang sakit, sehingga kami benar-benar menjadi sistem pendukung satu sama lain. Kami mengabadikan momen ini dengan rasa syukur,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/65/3189815//universitas_brawijaya-eK3b_large.jpeg
Dies Natalis ke-63, Universitas Brawijaya Tekankan Pentingnya Kolaborasi Hadapi Perubahan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188679//naya-jKEO_large.jpg
Mahasiswi Cantik Universitas Brawijaya, Intan Nihayah dari Duta Pendidikan Kini Tembus Ajang Kecantikan Jatim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/25/3186586//pohon_anggur-Ezds_large.jpg
Pohon Anggur Diperkirakan Berusia Ratusan Tahun Tak Sengaja Ditemukan Ilmuwan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173802//ptn-CcNA_large.jpg
Daftar 5 PTN dengan Jurusan Hukum Terbaik Untuk Referensi SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798//penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155767//gibran-L2WO_large.jpg
Momen Gibran KW Bertemu Wapres: Bisa Ketawa Bareng Ya, Pak?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement